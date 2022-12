Čeprav je bila lani stopnja rasti prodaje orožja znova višja od predhodnega leta, je bila še vedno pod povprečjem, zabeleženim v štirih letih pred izbruhom pandemije. Glavni krivec za to so bile težave v dobavni verigi, prav zaradi pandemije covida-19, nekatera podjetja, kot sta Airbus in General Dynamics, pa so se spopadala tudi s pomanjkanjem delavcev.

Po podatkih Sipri so daleč največ vojaške opreme v letu 2021 še naprej prodajala ameriška podjetja - 40 ameriških podjetij namreč skupaj predstavlja kar 51 odstotkov celotne prodaje orožja med sto največjimi orožarskimi podjetji. Na drugem mestu je Kitajska, katere delež se je bistveno povišal na 18 odstotkov, sledita pa ji Velika Britanija s 6,8 in Francija s 4,9 odstotki. Evropska podjetja so sicer zasedla 27 mest na lestvici največjih trgovcev z orožji, njihova skupna prodaja pa je znašala 123 milijard dolarjev, kar je 4,2 odstotka več kot leta 2020. Tudi Rusija je nekoliko povečala prodajo orožja in je lani beležila 3-odstotni delež.

Ruska invazija na Ukrajino je dodatno povečala izzive v dobavni verigi orožarskih podjetij, tudi zato, ker je Rusija glavni dobavitelj surovin, ki se uporabljajo pri proizvodnji orožja, navaja poročilo. Sipri tudi opozarja, da ruska podjetja zaradi vojne povečujejo proizvodnjo orožja, vendar imajo težave pri dostopu do polprevodnikov, nanje pa vplivajo tudi sankcije. Vojna v Ukrajini je sicer povečala tudi povpraševanje po orožju, toda kako bo dogajanje v tej državi dejansko vplivalo na svetovno trgovino z orožjem, pa bo verjetno znano šele prihodnje leto.