Prvaki Gibanja Svoboda Robert Golob, SD Tanja Fajon in Levice Luka Mesec so po prvem vrhu koalicije izrazili zadovoljstvo z dosedanjim delom.

Premier Golob je ob tem kot »izjemno pomembno« ocenil, da današnji vrh koalicije sovpada z izpolnitvijo ene izmed temeljnih obljub koalicijske pogodbe, in sicer odstopom od nakupov oklepnikov boxer. »Tako smo jasno demonstrirali, ne samo v koaliciji, ampak tudi našim volivkam in volivcem, da smo mislili resno s tem, kar smo obljubili. Zaveze, ki smo jih dajali pred volitvami, izpolnjujemo vsak mesec,« je prepričan.

Koalicijski vrh je po njegovih besedah potekal v »izrazito prijateljskem in sproščenem vzdušju«, kar da je najboljši dokaz, da so vse govorice in špekulacije o razpokah v koaliciji zlonamerne in brez osnove.

Da koalicija diha enotno, zatrjujeta tudi Fajonova in Mesec.

»Vrh koalicije je danes pokazal, da smo se sposobni poslušati, slišati in tudi prevzemati odgovornost,« je ob tem še ocenila Fajonova. Med ključnimi dosežki sama sicer še navaja odstranjevanje žičnate ograje na meji in pomoč najranljivejšim skupinam prebivalstva ob energetski draginji.

Mesec pa je poudaril, da so na današnjem vrhu začrtali tudi, kako bo vlada nadaljevala svoje delo. Med ključnimi projekti jih po njegovih besedah čaka priprava proračunskih dokumentov za naslednji dve leti, iz katerih bodo »vidni ključni projekti, ki jih bo vlada v teh dveh letih izvajala«.

Ob tem si želijo še trdnejšega partnerstva tudi s poslanci, med prioritetami tako koalicijski partnerji navajajo tudi krepitev odnosa med zakonodajno in izvršilno vejo oblasti. »Cilj pa je, da Slovenija po 10, 15 letih razvojnega zastoja končno dobi vlado, ki bo zmožna državo popeljati naprej,« ob tem še poudarja Mesec. Sam pa je prepričan, da so s takšnim načinom dela v dveh mandatih sposobni izpeljati vse, kar so si zadali.