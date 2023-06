»Če ne bi vlada hitro in odločno ukrepala lani, bi lahko bila škoda večja,« je oceni Marjan Šarec. Spomnil je, da tega stroška sploh ne bi bilo, če bi prejšnja vlada upoštevala željo takratnega mandatarja Roberta Goloba, naj se te »škodljive pogodbe« ne podpisuje. Dodal je, da tudi vstopni oziroma razvojni stroški po mnenju ministrstva ne morejo biti zaračunani, saj se nanašajo na dobavljena vozila, ki pa jih seveda ne bo.

Obrambno ministrstvo je po Šarčevih besedah lani plačalo znesek za administrativne stroške v višini 483.000 evrov, za operativni proračun pa 2,5 milijona evrov. Letos so za administrativne stroške združenju OCCAR, ki vodi program boxer, plačali še 375.000 evrov, s čimer je ministrstvo poravnalo obveznosti in prišlo do navedene končne ocene škode v višini 4,15 milijona evrov.

Ob tem je pojasnil, da zgodba uradno še ni končana, kar bo, ko bodo izstop Slovenije iz združenja OCCAR potrdile še vse članice združenja. »To se bo verjetno odvijalo še celo leto« je ocenil Šarec. Glede nakupa alternativnega osemkolesnika je spomnil, da je vlada sklenila, da mora prihranek pri celotnem poslu znašati 400 milijonov evrov, kar mora ministrstvo tudi izkazati. » Ko bomo zaključili postopek izbire za vozila 8x8, takrat bo znanega več,« je zagotovil obrambni minister.