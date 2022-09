Na prvih osebnih pogovorih po začetku konflikta v Ukrajini je Putin jasno izrekel kritiko na račun Združenih držav Amerike. »Poskusi ustvarjanja enopolarnega sveta so v zadnjem času dobili povsem grdo obliko in so popolnoma nesprejemljivi,« je dejal ruski predsednik.

Xi je Putinu zagotovil, da si je Kitajska z Rusijo pripravljena prizadevati, da bi prevzeli vlogo velikih sil in odigrali vodilno vlogo pri vnašanju stabilnosti in pozitivne energije v svet, ki ga pretresa socialni nemir.

»Zelo cenimo uravnoteženo držo naših kitajskih prijateljev v zvezi z ukrajinsko krizo,« je Putin dejal Xiju. Dodal je, da Rusija razume pomisleke Kitajske, ne da bi pri tem navedel, katera vprašanja je Kitajska morda izpostavila v zvezi z Ukrajino.

Putin je dodal, da se Rusija drži načela enotne Kitajske in obsoja provokacije ZDA in »njihovih satelitov« v Tajvanski ožini. Pozval je k globalni krepitvi SCO in izrazil prepričanje, da bo današnje srečanje pripomoglo h krepitvi rusko-kitajskega partnerstva.

Voditelja sta se v spremstvu delegacij sestala ob robu vrha voditeljev Šanghajske organizacije za sodelovanje (SCO) v uzbekistanskem mestu Samarkand.

Putin in Xi sta se nazadnje srečala v začetku februarja v Pekingu na otvoritvi zimskih olimpijskih iger. Od takrat sta ohranjala stike prek telefonskih pogovorov.

Kitajska ohranja nevtralno držo glede ruske invazije v Ukrajini. Omejila se je predvsem na pozive k miroljubnemu reševanju sporov in nudenje humanitarne pomoči. Peking se sicer strinja s stališčem Moskve, da je širitev Nata pripomogla k izbruhu vojne.

Trgovina med državama se je v preteklem času povečala, deloma tudi zato, ker kitajski izdelki zapolnjujejo tržne vrzeli v Rusiji, ki so nastale zaradi sankcij, Kitajska pa iz sosednje države kupuje bistveno več energije.