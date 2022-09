Na tržnem inšpektoratu sicer zaradi interesa izvajanja aktivnosti za zdaj niso mogli podati več informacij v zvezi z inšpekcijo, so pa potrdili, da aktivnosti glede nadzora skladiščenja ter prodaje drv in pelet potekajo. »Z ugotovitvami bomo seznanili javnost, ko bo nadzor zaključen in znani rezultati,« so navedli.

Inšpekcijski nadzor je po navedbah Dela stekel, ko so na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo dobili anonimno prijavo, da na nekaterih lokacijah po Sloveniji špekulativno zadržujejo pelete in drugo lesno kurivo, saj da je ob pričakovanju nadaljnje rasti cen strošek najema skladišč in zadrževanja kuriva v njih nižji od pričakovanih zaslužkov.

Po informacijah časnika se je tržna inšpekcija na teren podala že konec minulega tedna, in sicer na sežanski terminal Luke Koper, na katerem naj bi pelete zadrževala tri podjetja, v sredo pa naj bi izvedla pregled po vsej državi.

»Če se namigi potrdijo, je v teh časih takšna praksa gotovo povsem nesprejemljiva,« so besede ministra Hana, ki poročilo inšpekcije pričakuje še ta teden, povzeli v časniku.

Na pravosodnem ministrstvu medtem pojasnjujejo, da so seznanjeni s pobudo za dopolnitev kazenskega zakonika na način, da se tovrstna ravnanja posameznikov opredelijo kot novo kaznivo dejanje, in sicer vojno dobičkarstvo, posledično pa tudi ustrezno sankcionirajo. A tovrstni poseg v zakonodajo zahteva temeljit razmislek, verjamejo.

Sicer pa se z lesnimi gorivi v Sloveniji ogreva vsako drugo gospodinjstvo, poleg posledic vojne v Ukrajini pa težave na trgu z njimi prinaša tudi prepoved izvoza lesa za kurjavo iz Bosne in Hercegovine ter iz Srbije, ki sta bila tradicionalno velika dobavitelja lesa za kurjavo Sloveniji (od tam prihaja 40 odstotkov lesnega goriva na slovenskem trgu).

Povpraševanje po drveh, peletih in briketih se je močno povečalo, to pa je cene kuriva iz lesa v letni primerjavi zvišalo tudi za več kot 150 odstotkov, od maja do konca avgusta pa se je lesno gorivo podražilo za 68 odstotkov.