Za 30-letnega Polanca (UAE Team Emirates) je bila to druga najboljša uvrstitev na tritedenskih preizkušnjah. Jubilejno deseto v karieri je sklenil na 12. mestu, kar je le mesto slabše od izida na dirki po Italiji pred petimi leti.

Skupno zmago je prepričljivo slavil Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinly), za katerega je bila to prva zmaga na tritedenskih dirkah. Nekdanji nogometni reprezentant v mlajših belgijskih selekcijah je v šesti etapi prevzel rdečo majico in jo branil vse do zadnjega.

Najbližje mu je bil sicer dlje časa slovenski as Primož Roglič, ki je v drugi polovici Vuelte rezal v prednost mladega Belgijca, a nato dirko končal po grdem padcu v zaključku 16. etape. Ob odstopu je imel 32-letni Kisovčan 1:26 minute zaostanka.

V Madridu pa je po današnji etapi Evenepoel v skupnem seštevku ugnal drugouvrščenega domačina Enrica Masa (Movistar) ter še enega domačina, Juana Ayusa.

Današnjo etapo je sicer v pričakovanem sprinterskem zaključku v središču Madrida presenetljivo dobil Kolumbijec Molano za katerega je bila to 19. zmaga v karieri ter prva na tritedenskih pentljah.