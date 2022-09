V boju z inflacijo obrestna mera na 0,75 odstotka

ECB je julija po enajstih letih prvič zvišala ključno obrestno mero za 0,5 odstotka in jo dvignila na ničelni nivo. Septembrski dvig je znašal 0,75 odstotka. Avgusta je inflacija v evrskem območju zrasla za 9,1 odstotka, medtem ko je bila jedrna inflacija, v kateri se ne beležijo cene energentov, alkohola, tobaka in hrane, 4,3 odstotka. Pričakovanja glede inflacije v evrskem območju za letos so v ECB dvignili s 6,8 na 8,1 odstotka, v naslednjem letu pa s 3,5 na 5,5 odstotka. Inflacija naj bi se umirila šele v letu 2024, ko naj bi znašala 2,3 odstotka. Rast BDP naj bi letos v evrskem območju znašala 3,1 odstotka, kar je bolje od prejšnje ocene, ki je znašala 2,8 odstotka. Za naslednje leto pa so napoved znižali z 2,1 na 0,9 odstotka ter čez dve leti z 2,1 na 1,9 odstotka. Največja stagnacija naj bi se zgodila v zadnjem četrtletju letošnjega leta in v prvem četrtletju naslednjega leta.