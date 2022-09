Janković je na današnji novinarski konferenci glede Placa povedal, da morajo, ne glede na to, ali gre za javno ali zasebno lastnino, veljati zakoni.

Dodal je, da je pri javni lastnini zelo preprosto: če sami nimajo ideje, kakšen program umestiti vanjo, jo lahko dajo v začasno uporabo. Poudaril je, da so dolžni skrbeti za to, da je javna lastnina v funkciji vseh meščank in meščanov. Kot primer je navedel bivšo občinsko stavbo v Šiški, s katero upravlja CUK Kino Šiška in kjer deluje več kot 100 kulturnih ustvarjalcev, ki plačujejo samo tekoče stroške.

Spomnil je, da se je vlada zavezala h gradnji 10.000 stanovanj za mlade. A brez Ljubljane, kjer so potrebe največje, po njegovih besedah te številke ni mogoče doseči. DUTB, ki bo živela še tri, štiri mesce, preden bo prešel na Slovenski državni holding (SDH), je pred enim letom začela s pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za lokacijo na Linhartovi cesti; na njej so predvidena stanovanja, je povedal Janković. Dodal je, da ne ve, kaj bosta naredili DUTB in vlada.

Ljubljanski župan sicer meni, da sta dve možnosti: da lahko DUTB »povleče nazaj zahtevo za OPPN ali pa vztraja na njej«. Na občini vse OPPN-je obravnavajo strokovno, ne glede na lastništvo, je poudaril. Vlada pa se bo morala odločiti, kaj je bolj nujno, stanovanja ali avtonomna cona, je sklenil.

Iz Levice pa so v ponedeljek sporočili, da »so in bodo podpirali avtonomne cone, ki vznikajo v zapuščenih stavbah ali na degradiranih območjih ter naš družbeni prostor bogatijo s socialnimi, kulturnimi, umetniškimi in humanističnimi vsebinami, projekti, akcijami«. Kot so še zapisali, si bodo po najboljših močeh prizadevali za ohranitev avtonomne cone Plac. Menijo, da se morata tako državna kot mestna oblast »zavedati dragocenosti skupnosti, ki vznikajo v tovrstnih avtonomnih conah in dokazujejo, da je mogoče delovati drugače, povezano, solidarno«.

Vredno predvsem zemljišče

Participativna ljubljanska avtonomna cona - Plac je na Linhartovi cesti vrata odprla v soboto. Kot so sporočili, so že pričeli s samoorganiziranim umetniškim programom. Za prihodnje dni so napovedali ustvarjalne delavnice, nekomercialne projekcije filmov, brezplačne skupnostne večerje za tiste, ki si ne morejo privoščiti vse dražje hrane, delavnice, okrogle mize in razstave, načrtujejo tudi vzpostavitev ljudske knjižnice.

Na ministrstvu za kulturo so v odzivu za STA zapisali, da razumejo in podpirajo prizadevanja mladih kulturnic in kulturnikov ter drugih uporabnic in uporabnikov po začasni rabi novoustanovljenega avtonomnega prostora Plac. Izrazili so upanje, da bo med začasnimi uporabniki in lastnikom prišlo do dialoga.

Na DUTB pa so zapisali, da je nepremičnina na Linhartovi ulici namenjena za prodajo ali nadaljnji razvoj ter da si s pripravo OPPN, ki na tem mestu predvideva gradnjo večstanovanjskega objekta ali oskrbovanih stanovanj, prizadevajo dvigniti vrednost nepremičnini in s tem sebi ali novemu lastniku olajšati njen nadaljnji razvoj.

Kot so še zapisali, DUTB nastalo situacijo proučuje in bo na podlagi ugotovljenih dejstev in pravnih možnosti ustrezno ukrepala.