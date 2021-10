S prvim oktobrom se je začelo novo študijsko leto, s tem pa tudi osvežitev delovnih prostorov in priprava na nove izzive, ki nam prihajajo naproti. Še vedno aktualna pandemija je povzročila, da smo v zadnjem letu študenti preživeli veliko več časa v svojih sobah, vse pa kaže, da se tudi novi zaposlitveni trendi nagibajo k bolj fleksibilnemu zunajpisarniškemu delu, tako za študente kot za zaposlene. Delo in študij od doma sta tako za marsikoga postala nova realnost in prav je, da si sobo uredimo tako, da bomo v njej karseda učinkoviti in zadovoljni.

Pomemben del študentske sobe je zato zagotovo postavitev pisalne mize. V 3D vizualizaciji je prikazana soba z veliko pisalno mizo v obliki črte L, ki zadošča za manevrski prostor, ki ga potrebujemo za opravljanje projektnega dela, zapiskov ter dela za računalnikom hkrati. Ta je postavljena v neposredno bližino okna in tako izpostavljena naravni svetlobi. Če pišemo z desno roko, je dobro, da mizo postavimo tako, da vpad naravne svetlobe prihaja z leve strani in tako preprečimo, da bi med pisanjem z roko zasenčili površino pisalne mize. Za shranjevanje so nad delovno površino vpete visoke omarice z dodatno polico in predalnika pod mizo na vsaki strani. Poleg pisalne mize sta umeščena stilska nočna omarica in velika postelja dimenzij 160 x 200 cm, ki zadošča, da lahko na njej spita tudi dve osebi.

V prostor sta umeščeni tudi velika omara za shranjevanje in kozmetična mizica z osvetljenim ogledalom, ki se ga lahko poljubno zamenja tudi s televizorjem. Za ambientalno svetlobo poskrbita LED-osvetlitev spuščenega stropa in dekorativen LED-trak v obliki besedila nad vzglavjem postelje. Tudi izbira barve in materialov je pomembna. Bela in siva naj bi spodbujali jasnost in osredotočenost, medtem ko naraven parket ter dodajanje zelene narave in naravne svetlobe izboljšujeta počutje in nas polnita z energijo.

Vesna Čas, študentka Notranje opreme,Fakulteta za dizajn, Trzin