Ozadje odstopa Marte Kos

Predsedniška kandidatka Marta Kos se je umaknila. Iz uradnega pojasnila izvemo, da odstopa od predsedniške tekme iz osebnih razlogov in zaradi spremenjenih okoliščin. Prvi in drugi razlog, s katerim je utemeljila umik, ne razkrivata veliko, nasprotno, zastavljata bistveno več vprašanj. Da bi razumeli dokaj nenavadno potezo za slovenski politični prostor, je treba v analizo vključiti bistveno več sestavin, kot jih ponujata Marta Kos in Gibanje Svoboda.