Za zaključek zahtevnega uvodnega tedna v Španiji so kolesarji premagali še eno gorsko etapo na severu Španiji, v Asturiji. Čeprav je nosilec rdeče majice Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl) napovedal vožnjo na etapno zmago, je ta vnovič pripadla ubežniku.

Po štirih kategoriziranih vzponih in prevoženih 170 kilometrih je kolesarje za zaključek čakal še izjemno zahteven klanec na Les Praeres. 3,9 kilometra čistega trpljenja s povprečnim naklonom 19,9 odstotka in najbolj strmim delom, ki je presegel 24 odstotkov. Med ubežniki je z zidom najbolje opravil Južnoafričan Louis Meintjes (Intermarché-Wanty-Gobert), ki si je privozil več kot minute prednosti pred vsemi.

Klanec je bil na Vuelti uporabljen drugič v zgodovini. V prvem poskusu so bile razlike zelo majhne, tokrat pa povsem drugače. Tudi v boju za rdečo majico najboljšega v skupnem seštevku so se v manj kot štirih kilometrih naredile velike razlike. Novo odlično ekipno predstavo pa so uprizorili v moštvu Quick-Stepa. Še enkrat več se je povsem za svojega kapetana žrtvoval aktualni svetovni prvak Julian Alaphilippe, ki je glavnino razbil že na zelo tehničnem uvodu pred začetkom vzpona. Ob prihodu na klanec se je Francoz umaknil, vse ostalo pa je opravil 22-letni Belgijec sam. Znova je »le« narekoval izjemno močan tempo, ki mu ni mogel slediti nihče. Kapetani so odpadali eden za drugim, med njimi tudi trikratni zmagovalec španske pentlje Primož Roglič.

Slovenski kolesar je zgodaj uvidel, da ne bo zdržal tempa »ponorelega« mladeniča, ki do letošnjega leta na strmih klancih ni blestel. Spustil je tempo in nato v svojem tempu skušal nadzirati izgubo, a sekunde so bežale iz metra v meter. Kmalu za tem, ko je popustil Roglič, so omagali tudi preostali kapetani in Remco Evenepoel je naredil pomemben korak k temu, da postane prvi Belgijec po Johanu De Muyncku, ki je slavil leta 1978 na Giru, z skupno zmago na Grand touru. Čeprav Belgijec tudi po današnjem dnevu ostaja brez etapne zmage na tritedenskih dirkah, ga pomirja in navdušuje velika prednost v skupnem seštevku. Ciljno črto je prečkal na četrtem mestu, v skupnem seštevku pa je prednost pred Enricom Masom povečal na minuto in 12 sekund. Primož Roglič je ostal na skupno tretjem mestu, v boju za četrto zaporedno zmago na Vuelti pa bo proti Belgijcu moral nadoknaditi minuto in 53 sekund. Jutri kolesarje čaka prosti dan.