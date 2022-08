Istrski elementi izhodišče za oblikovanje nadstrešnic

Zaradi kovinskih distančnikov streha vhodnega nadstreška deluje kot lebdeča iluzija. Zgornji del stebrov zaključuje kapitelj, kamnit monolit s klesanimi robovi. Po navdihu lesenih škur ali polken sta v nadstrešek na terasi vgrajena dvokrilna premična senčnika iz smrekovine, ki se dopolnjujeta z lovorjem in lepljivcem (lat. Laurus nobilis in Pittosporum tobira). Obešena na nosilno tračnično gred, ki poteka od notranje kuhinje do zunanje jedilnice, skrbita za zasebnost v ulici vrstnih hiš in omejevanje jadranskih vetrov. Krili senčil za zaščito pred južnim soncem izvlečemo na želeno mesto.

Zakaj tudi ob morju graditi iz lesa

Zato, ker smo trajnostno usmerjena družba, ki uporablja ekološke konstrukcijske materiale, ki po odsluženem ciklu ne obremenjujejo okolja. Da ima vgrajeni les v bivalnem okolju izjemno pozitiven vpliv na zdravje ljudi, preučujejo tudi v raziskovalnem inštitutu le pet kilometrov stran. In ker znamo življenjsko dobo vgrajenega materiala podaljšati s premišljenimi izvedbenimi detajli ter primerno zaščito. Z naravo povezani predniki so vedeli, da se od vseh drugih gradbenih materialov les najmanj pregreva, zato so ga uporabljali za vnašanje blagodejnih prvin v grajeno okolje.

Upočasnite čas, zgledujte se po 200 milijonov let starih plazilcih

Želvo rodu testudo najdemo na obalnih področjih Jadranskega in Sredozemskega morja, zaščitena je s trdim oklepom in varovalno barvo. Prav takšen je tudi njen sredozemski vrt, zavarovan s trpežno streho ter okrašen z zbirko rastlin v odtenkih rjave, antracitne in zelene. Lastnika sta poskrbela za vrhunsko oblikovan zasaditveni načrt in izvedbo, ki je poleg meditativnega pribežališča pred vrvežem vsakdana postal edinstven terarij na prostem.