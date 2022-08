Novo mesto. Še v tem mesecu naj bi podjetje BGP gradnje začelo prenovo podstrešja poslovne stavbe na Novem trgu 9 v središču Novega mesta, kjer bo občina uredila prostore za pet zagonskih podjetij ali razvojnih skupin. Kot pravi župan Gregor Macedoni, gre za nov urbani poslovni inkubator v sklopu projekta UrbaNMarkerplace, ki bo nudil prostore za inovativna podjetja in skupnostno delavnico za razvoj znanj na področju digitalizacije, robotike in tehnologij pametnega mesta. Z njimi bodo zagotovili podporno okolje za razvoj inovativnih rešitev, ki bodo neposredno koristne za regijsko gospodarstvo in lokalno skupnost pa tudi druge občine v regiji. Na občini namreč pričakujejo, da se bodo zagonska podjetja lotila tudi izzivov, ki se pojavljajo v lokalnem gospodarstvu in lokalni skupnosti, zlasti na področju okolja, logistike, proizvodnih procesov, mobilnosti. Namen teh interdisciplinarnih sodelovanj je deljenje znanja in izkušenj ter resursov za uresničitev projektov in razvijanje novih procesov, pravijo na novomeški občini. Naložba je skupaj z nakupom prostorov ocenjena na 700.000 evrov, od tega je vrednost gradbene pogodbe 455.000 evrov. V ta namen je občina pridobila dobrih 470.000 evrov nepovratnih evropskih in državnih sredstev. Dela naj bi končali do decembra, prostori pa naj bi zaživeli v začetku prihodnjega leta.

Gre tudi za oživljanje mestnega jedra

Prostore na Novem trgu 9, ki so trenutno v tretji gradbeni fazi, je občina od Zavarovalnice Sava odkupila pred poldrugim letom, niso pa bili nikoli dokončno urejeni. V tretjem nadstropju obstoječega poslovnega objekta bo po ureditvi na voljo 310 kvadratnih metrov uporabnih površin, občina bo poskrbela tudi za opremo. V skupnostni delavnici bodo tako na voljo izobraževalni roboti ter pripadajoča razvojna oprema, denimo 3D skener in tiskalnik, simulatorji, oprema za razvoj strojnega vida, vzpostavljena bo osnovna infrastruktura za razvoj tehnologij pametnega mesta in interneta na lorawan in sorodnih mrežnih tehnologijah.

Zgodbo mladih inovativnih podjetij občina pelje skupaj z Razvojnim centrom Novo mesto, ki v trenutno polno zasedenem podjetniškem inkubatorju v Podbrezniku ponuja vrsto programov za zagon podjetniških idej. Občina zagotavlja prostore in opremo, za vsebino in programe pa poskrbi Razvojni center. Ureditev prostorov na Novem trgu 9 občina medtem povezuje tudi z oživljanjem mestnega jedra, dodaja Macedoni. V neposredni bližini na Novem trgu 6 se obeta gradnja poslovno-stanovanjskega objekta, novega lastnika imajo tudi nekdanji prostori Pošte Slovenije.

Kdaj tehnološki park v Podbrezniku?

Občina in Razvojni center Novo mesto se sicer pripravljata na gradnjo tehnološkega parka oziroma novega, skoraj 10.000 kvadratnih metrov velikega objekta tik ob obstoječem inkubatorju na zemljišču, ki že ima gradbeno dovoljenje in projektno dokumentacijo, vendar je treba zadevo preprojektirati. V novi stavbi naj bi med drugim svoj prostor dobila tudi zagonska podjetja. Ker pa gre za velikansko naložbo, je začetek gradnje odvisen predvsem od tega, kako uspešna bo občina pri pridobivanju državnih in evropskih sredstev, tako da o časovnici ta trenutek še ni mogoče govoriti, dodaja Macedoni.