Po besedah predsednice Zbornice osrednjeslovenske regije Marte Turk startup podjetja že v svojem imenu prinašajo upanje in spodbudo, da se bo podjetništvo obrnilo k tisti pravi trajnosti, ki bo zagotavljala dolgoročen obstoj. Da je nastopil čas, da startup in scaleup podjetja svoj reprezentativni glas skozi GZS pošljejo do ključnih odločevalcev, pa je ocenila direktorica Zbornice osrednjeslovenske regije Marjana Majerič.

Nina Dremelj in Blaž Jamšek iz Poslovnih angelov Slovenije sta med težavami, s katerimi se srečujejo slovenska zagonska podjetja, izpostavila predvsem zagotavljanje konkurenčnosti v globalnem okolju. Sicer pa se moramo tudi v Sloveniji zavedati pomembnosti vrednosti, ki jih kreirajo tovrstna podjetja. V tej luči sta se zavzela za vzpostavitev pogojev za financiranje teh podjetij s strani države, nagrajevanja zaposlenih z deležem v podjetju in fiskalizacijo spletnega poslovanja. Pozvala sta tudi k davčnim olajšavam za investitorje, ki bi povečale zasebna vlaganja v startup in scaleup podjetja.

Izkušnjo z ustanovitvijo enega danes najuspešnejših startupov na področju biotehnologije, Jucy Marbels, pa je delil soustanovitelj podjetja Luka Sinček. Kot je dejal, so se na domačem trgu, ko so hitro potrebovali sredstva za preboj ideje, soočili s pomanjkanjem razpoložljivih virov lastniškega financiranja in pravnoformalnimi ter administrativnimi ovirami za pridobitev investicije. Na drugi strani pa so v drugem krogu financiranja v ZDA veliko večjo investicijo zaprli hitro in lahkotno.