Trussova, ki v javnomnenjskih anketah vodi pred tekmecem in je favoritka za britansko premierko, je dejala, da v desetih letih na Škotskem ne bo dovolila novega glasovanja o tem, ali naj Škotska ostane v Združenem kraljestvu. Sunak pa je dejal, da si ne more »predstavljati okoliščin«, v katerih bi referendum odobril.

Trussova in Sunak sta se v Perthu na Škotskem udeležila dogodka britanskih konservativcev med potekajočim glasovanjem članov stranke o nasledniku Borisa Johnsona, ena glavnih tem razprave pa je bil načrt škotske vlade, da jeseni prihodnje leto izvede referendum o neodvisnosti.

Škoti so leta 2014 na referendumu glasovali za obstanek Škotske znotraj Združenega kraljestva. Škotska nacionalna stranka (SNP) škotske premierke Nicole Sturgeon trdi, da je brexit spremenil ustavno razpravo in si prizadeva za nov referendum o neodvisnosti. Škoti so namreč leta 2016 glasovali za obstanek Združenega kraljestva v Evropski uniji.

Vrhovno sodišče v Londonu namerava 11. in 12. oktobra letos opraviti obravnavo o tem, ali bi bila izvedba referenduma zakonita brez odobritve vlade Združenega kraljestva, ki doslej ponovnega glasovanja ni dovolila.

»Če bom izvoljena za predsednico vlade, ne bom dovolila drugega referenduma o neodvisnosti,« je Trussova v torek dejala članom konservativne stranke na volilnem dogodku v škotskem mestu Perth in požela glasno odobravanje, poroča AFP. »Nismo le sosedje, smo družina in nikoli ne bom dovolila, da se naša družina razdeli,« je dejala.

Trussova se je sicer v teh dneh znašla pod plazom kritik zaradi izjave o delovni morali v Veliki Britaniji, ki jo je izrekla pred leti. Na posnetku, ki ga je razkril časnik Guardian, zdajšnja zunanja ministrica relativno nizko britansko produktivnost pripisuje tudi domnevno slabi delovni etiki svojih rojakov.

»Britanska delovna kultura ima osnovne težave,« je Trussova dejala v pogovoru z vladnimi uslužbenci. Britanski delavci niso dovolj usposobljeni in predani, zlasti zunaj Londona, je dejala in dodala, da bi bilo potrebnega »malo več trdega dela«. Guardian sicer ni navedel, kdaj natančno je bila izjava posneta, po poročanju AFP pa naj bi posnetek izviral iz obdobja med letoma 2017 in 2019.

Laburistična opozicijska stranka je izjave Trussove označila za hudo žaljive.

Trussova si je že pred tem zaradi svojih izjav nakopala jezo škotske vlade in predstavnikov javnih uslužbencev na Otoku. Na Škotskem so se zgražali zaradi njene izjave glede Sturgeonove, ki da z zahtevami po neodvisnosti zgolj išče pozornost, sindikati pa ji zamerijo načrtovane reze v sredstva za javni sektor.