»Spremenili bomo skoraj vse davčne ukrepe, ki so bili napovedani v načrtu za rast pred tremi tedni in še niso v parlamentarnem postopku,« je danes sporočil Jeremy Hunt. Kasneje bo nove načrte vlade predstavil še v parlamentu. »Glavni cilj naše države zdaj je stabilnost,« je poudaril po poročanju BBC. Vlada premierke Liz Truss se tako med drugim odpoveduje za prihodnji april napovedanemu znižanju osnovne stopnje dohodnine za eno odstotno točko na 19 odstotkov.

Vlada se je odpovedala tudi načrtu, da turisti iz tujine pri nakupih ne bi plačevali davka na dodatno vrednost, ne bodo znižali davka na dividende ter zamrznili trošarin na alkohol. Prav tako ne bodo odpravili pred časom napovedanega zvišanja davka na dobiček podjetij. Pomoč gospodinjstvom zaradi visokih cen energentov pa bo v veljavi le do aprila in ne dve leti, kot je bilo načrtovano. Hunt je danes dejal, da bodo vmespreučili nov pristop za pomoč tistim, ki jo bodo še potrebovali. Dodal je, da je v prihodnje pričakovati še »druge težke odločitve"« tako glede proračunskih izdatkov kot na strani davkov.

Trgi so na napoved odzvali pozitivno

Po pisanju BBC je z današnjo napovedjo finančnega ministra vladni program, ki ga je predstavila premierka Truss in je temeljil na znižanju davkov, dejansko mrtev. So se pa trgi na današnjo napoved nemudoma odzvali pozitivno, funt je zrasel, donos na britanske državne obveznice pa je padel.

Predlog proračuna z znižanjem davkov, ki ga je septembra predstavil Kwarteng in naj bi državo do leta 2026 stal 45 milijard funtov, je povzročil pretrese na trgu, funt je močno padel, z odkupom državnih vrednostnih papirjev je morala posredovati celo centralna banka. Premierka je Truss je prejšnji teden, da bi pomirila napetosti, Kwartenga odstavila in na njegov položaj imenovala Hunta.

Bo Trussovo zamenjal Sunak?

A na Otoku medtem že ugibajo, kako dolgo se bo lahko premierka, ki je na Downing Streetu komaj od septembra, še lahko obdržala na položaju. Sunday Times in Sunday Express sta v nedeljo poročala, da so konservativni poslanci podali že okoli sto pisem, v katerih premierki izrekajo nezaupanje. Nasprotniki Trussove znotraj njene lastne stranke naj bi se dogovarjali o njeni zamenjavi z nekdanjim finančnim ministrom Rishijem Sunakom, ki je bil njen proti kandidat za vodenje konservativne stranke in vlade po odhodu Borisa Johnsona, ali kom drugim.