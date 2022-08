Plovilo MV Brave Commander je izplulo iz črnomorskega pristanišča Pivdeni in bo odplulo v Džibuti za dostavo v Etiopijo, je prek Telegrama sporočilo ministrstvo. Kijev se sicer nadeja, da bo kmalu sledilo več novih pošiljk žita za Afriko.

To bo namreč prva pošiljka žita za Afriko, odkar sta Kijev in Moskva po posredovanju Turčije in Združenih narodov 22. julija podpisala sporazum o izvozu iz ukrajinskih črnomorskih pristanišč. Od 1. avgusta je iz Ukrajine po navedbah Kijeva skupno izplulo 16 ladij.

Pošiljke veljajo za ključne pri stabilizaciji cen žita na svetovnih trgih in blažitvi strahu pred lakoto na Bližnjem vzhodu in v Afriki. Po podatkih Svetovnega programa za hrano (WFP) se 345 milijonov ljudi v 82 državah po svetu sooča z nezanesljivo preskrbo s hrano, medtem ko je skoraj 50 milijonov ljudi v 45 državah na robu lakote.

ZN in Turčija pomagata pri usklajevanju glede varnosti izvoza ter spremljanja pošiljk, da bi zagotovili, da z ladjami ne tihotapijo orožja na vojno območje. V Istanbulu deluje skupni center za poveljevanje in nadzor, ki usklajuje izvoz, sestavljajo pa ga ruski, ukrajinski in turški predstavniki ter predstavniki ZN.