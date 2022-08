Tako je najprej prišel v Slovenijo, natančneje na Jezersko, kar smo Slovenci takoj pograbili kot dobro novico. Ker da je menda to dobro za turistično promocijo. Ja, Britanci so to videli čisto drugače: medtem ko se mi ukvarjamo s krizami – od inflacije prek suše do vročine – se naš premier sprehaja po Sloveniji. Tako je Slovenija takoj dobila prizvok dežele »tam nekje«, kjer se skrivajo lenuhi. No, zdaj nam je Boris naredil uslugo: fotografi so ga namreč ujeli med tem, ko je v nakupovalno košarico blizu Aten metal sir in vino. Zdaj so stvari spet na svojem mestu. Na Slovenijo so jezni Britanci pozabili, vlogo zavetnice lenih pa je prevzela Grčija.