Konvencija, ki rešuje življenja

Konec julija, natančneje 28. julija, je preteklo 71 let, odkar je bila podpisana ženevska konvencija o statusu beguncev, ki je temeljni dokument mednarodnega prava o beguncih in begunkah. Po tej konvenciji so do statusa begunca oziroma begunke upravičene osebe, ki so izkusile utemeljen strah pred preganjanjem, osnovanem na rasi, veri, narodni pripadnosti, zaradi določenega političnega prepričanja ali pripadnosti določeni družbeni skupini in so zunaj države, katere državljani so, ter se zaradi utemeljenega strahu pred preganjanjem ne morejo vrniti v svojo domovino.