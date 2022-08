38-letnega Aina Davisa so policisti protiterorističnega oddelka metropolitanske policije aretirali v sredo zvečer, potem ko je po izpustitvi iz turškega zapora pristal na letališču Luton. Aretirali so ga zaradi kaznivih dejanj v skladu z zakonom o terorizmu iz leta 2000, vključno z zbiranjem sredstev in posedovanjem predmetov za teroristične namene.

»Osumljenec je bil po preiskavi obtožen različnih terorističnih kaznivih dejanj,« je v izjavi sporočila policija in dodala, da je trenutno v priporu. Obtožen naj bi bil tudi sodelovanja v celici teroristične skupine IS.

Že pred radikalizacijo je bil Davis večkrat obsojen zaradi kaznivih dejanj, povezanih z drogami, leta 2006 pa je bil v zaporu zaradi posedovanja strelnega orožja. Po spreobrnitvi v islam si je spremenil ime v Hamza in spoznal vodjo celice, imenovanega Džihadi John s pravim imenom Mohammed Emwazi. Leta 2013 je Davis zapustil Veliko Britanijo in se pridružil IS.

Leta 2015 so ga aretirali blizu Istanbula, turško sodišče pa ga je dve leti pozneje obsodilo kot visokega člana teroristične organizacije. Na sojenju je priznal, da pozna Emwazija, ker sta molila v isti mošeji, vendar je zanikal, da bi bil njegov prijatelj ali član celice Beatles.

Celico naj bi sicer sestavljali štirje člani - vsi naj bi odraščali v zahodnem Londonu -, ki so se prostovoljno prijavili v boj za IS v Siriji. Ameriške oblasti so sporočile, da je skupina ubila 27 talcev in jih več obglavila. Videoposnetki umorov so bili poslani po vsem svetu, kar je povzročilo ogorčenje.

Skupina je med drugim ubila ameriška novinarja Jamesa Foleyja in Stevena Sotloffa ter humanitarna delavca Kaylo Mueller in Petra Kassiga. Ubili so tudi dva britanska humanitarna delavca in dva japonska novinarja.

Vodja skupine Emwazi je bil ubit leta 2015 v napadu z brezpilotnim letalom, v ZDA pa dosmrtno zaporno kazen prestaja Alexanda Kotey ali Džihadi Ringo. Tretji član El Shafee Elsheikh pa naj bi bil v ZDA obsojen še ta mesec.