V napadu je bilo po palestinskih navedbah ubitih najmanj osem ljudi, med njimi visoki poveljnik te skupine Tajser Al Džabari Abu Mahmud pa tudi petletna deklica. Poročajo tudi o najmanj 44 ranjenih. Izraelska vojska je potrdila napade proti omenjeni skupini in dodala, da je bilo ubitih 15 skrajnežev. Premier Jair Lapid je dejal, da je šlo pri operaciji za »odstranitev konkretne grožnje proti izraelskim državljanom«. V ponedeljek je bil v izraelski operaciji na Zahodnem bregu aretiran vodja Islamskega džihada Basem Sadi, nakar so brigade Al Kuds zagrozile s povračilnimi ukrepi. Po aretaciji je Izrael zaradi povečanja napetosti zaprl vse prehode v Gazo in dvignil pripravljenost. Oblasti naj bi prejele konkreten namig glede morebitnega napada iz Gaze. x

STA