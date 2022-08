V Nemčiji so prvič zabeležili več kot 3000 primerov opičjih koz, je danes objavil Inštitut Roberta Kocha. Od skupno 3025 bolnikov je večina moških. Med obolelimi je osem žensk, dva mladostnika in štiriletna deklica, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Tudi v Belgiji so prvič zabeležili primer okužbe pri ženski, je danes sporočil belgijski inštitut za javno zdravje Sciensano. Po zadnjih podatkih so v tej državi z enajstimi milijoni prebivalcev potrdili 546 primerov opičjih koz.

A kot kaže, imajo nekatere evropske države na voljo več cepiva kot druge. Medtem ko so imeli v Belgiji po navedbah ministrstva za zdravje nazadnje na voljo le 3000 doz cepiva, pa je v Franciji po besedah tamkajšnjega ministra za zdravje Francoisa Brauna tega dovolj, da bi cepili 250.000 ljudi. Francija je sicer omenjeno količino cepiva nabavila sama, mimo skupnega naročanja držav članic EU.

Virus se večinoma prenaša pri spolnih odnosih med moškimi

Glede na dosedanje ugotovitve se virus prenaša s tesnimi stiki, zaenkrat večinoma pri spolnih odnosih med moškimi. V želji, da bi se zaščitili pred virusom, so se zato na primer v Belgiji mnogi pripadniki skupnosti LGBTQ podali čez mejo v francoski Lille, da bi se tam cepili, je poročal bruseljski portal Politico. Belgija je po poročanju dpa sicer naročila še dodatnih 30.000 doz cepiva, ki ga pričakujejo z oktobrom.

Evropska komisija je nedavno naročila 163.620 doz cepiva, ki je bilo delno že razdeljeno med države članice. Slovenija naj bi tako v skladu z odločitvijo vlade od Evropske komisije prejela 1400 odmerkov cepiva Jynneos (Imvanex) danskega podjetja Bavarian Nordic.

Razpoložljivost cepiva tega podjetja se med državami sicer razlikuje, pri čemer je težko določiti velikost obstoječih zalog, saj številne vlade ta podatek zaradi nacionalne varnosti držijo zase, navaja Politico. Govorec komisije Adalbert Jahnz je v torek povedal, da so zmogljivosti proizvodnje cepiva omejene in da trenutno tečejo pogovori s podjetjem o ukrepih za povečanje zmogljivosti.

Zaloge cepiva skopnele tudi v veliki Britaniji

Tudi v Veliki Britaniji zaloge cepiva proti opičjim kozam kopnijo. Kot je danes poročala televizija Sky News s sklicevanjem na interne vire, je na voljo le še okoli 5000 doz cepiva. Ponekod v državi naročanje na cepljenje ni več možno. Časnik Financial Times pa je sklicujoč se na vladno pismo poročal, da novih pošiljk ni pričakovati pred septembrom.

Cepivo podjetja Bavarian Nordic je bilo leta 2013 odobreno za zaščito pred virusom črnih koz, 22. julija pa ga je Evropska agencija za zdravila (Ema) predlagala tudi za omejevanje okužb z opičjimi kozami. Proizvajalec cepiva je takrat sporočil, da bo trenutni izbruh bolezni izkoristil tudi za študijo, s katero bodo ugotavljali dejansko učinkovitost cepiva proti opičjim kozam. Opičje koze so manj nevarne in manj kužne kot črne koze, ki so bile izkoreninjene leta 1980.

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je izbruh opičjih koz 23. julija razglasila za grožnjo svetovnemu javnemu zdravju. Opičje koze so se v začetku maja začele po svetu širiti iz zahodnoafriških in srednjeafriških držav, kjer je bolezen endemična. Večino novih primerov okužb so sicer zabeležili v Zahodni Evropi. V Sloveniji so jih doslej potrdili 35.