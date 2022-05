V zvezi s pojavom opičjih koz v Sloveniji bo danes ob 10.30 potekala tiskovna konferenca, na kateri bodo sodelovali predstojnik Centra za nalezljive bolezni na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje Mario Fafangel, predstojnica Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja Tatjana Lejko Zupanc, vodja laboratorija na Katedri za mikrobiologijo in imunologijo na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani Tatjana Avšič-Županc ter vodja Sektorja za preprečevanje bolezni in poškodb na Ministrstvu za zdravje Mojca Gobec.

Prva neuradna informacija se je pojavila v ponedeljek zvečer na twitterju. Uporabnik z imenom Amarok Subalpine, dobroimenski optimizator je zapisal: »Danes zvečer, 23. maja 2022, je bil potrjen prvi primer opičjih koz v Republiki Sloveniji. Obolela oseba je prispela s Kanarskih otokov, epidemiologi so že na delu, a imajo (imamo, vsi) problem: obravnavajo lahko le družino obolele osebe, skupine turistov s Kanarcev pa ne, ker opičje koze niso v področnem zakonu. Hvala, Vlada Republike Slovenije v odhodu, zlati ste.«

Obolelega moškega po informacijah portala N1 v ponedeljek niso hospitalizirali na infekcijski kliniki v UKC Ljubljana, iz česa je možno sklepati, da je potek bolezni blag.

Redka bolezen, ki je le izjemoma smrtonosna in je endemična v tropskih gozdnatih predelih v Centralni in Zahodni Afriki, se je pričela od začetka maja nenadoma širiti od človeka na človeka v Združenem kraljestvu, po Evropi in Severni Ameriki. Ta teden so prvi primer potrdili tudi pri državljanu Italije, ki se je vrnil s Kanarskih otokov.

Kaj so opičje koze?

Virus opičjih koz je iz rodu ortopoksvirusov in je bližnji sorodnik povzročitelja črnih koz, vendar je manj smrtonosen in manj prenosljiv. Patogen je bil prvič odkrit pri opicah leta 1958 – od tod tudi ime. Stroka domneva, da virus dejansko kroži med glodavci in da so opice zgolj tako imenovani lažni gostitelji. Prvi primer okužbe človeka je bil registriran leta 1970 v Demokratični republiki Kongo.

Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) je Nigerija od septembra 2017 do aprila 2022 poročala o skupno 558 primerih suma na okužbo z virusom. Med 241 potrjenimi primeri je bilo zabeleženih osem smrtnih žrtev, kar znaša 3,3 odstotka. Do pojava opičjih koz zunaj Afrike je prišlo le nekajkrat; nazadnje leta 2019 v Singapurju, leto pred tem v Veliki Britaniji in Izraelu, leta 2003 pa v ZDA, je poročala STA.

Prvi aktualen primer, ki je bil 7. maja prepoznan v Združenem kraljestvu in ustreza tradicionalnemu vzorcu: oboleli je pred tem bil v Nigeriji. Številni drugi oboleli pa niso bili v Afriki, prav tako niso imeli potrjenega stika z okuženo osebo. To nakazuje, da se virus opičjih koz lahko prikrito širi od osebe do osebe.

Zakaj se prav zdaj širijo opičje koze?

Stroka še nima dokončnega odgovora, sočasno širjenje bolezni v več državah je vsekakor presenetljivo. »V preteklosti so bili izbruhi opičjih koz omejeni,« je agenciji dpa razložil nemški virolog Stephan Becker. Verige okužb med ljudmi so vsekakor nenavadne in jih je treba pozorno spremljati. »Trenutni izbruh kaže na spremembo prenosa s človeka na človeka,« je na Twitterju zapisal Leif Erik Sander, vodja klinike za nalezljive bolezni pri berlinski Charité.

Pred izbruhom v Nigeriji leta 2017 na svetu kar 40 let ni bilo zabeleženih primerov okužbe z opičjimi kozami. Ena izmed najbolj verjetnih teorij je, da je množenje zaznanih okužb posledica upada globalne odpornosti proti virusu, ki je povzročal črne koze in je bil z globalno kampanjo cepljenja izkoreninjen leta 1980. Virusa sta si namreč zelo podobna. »Že leta 2004 smo v članku v reviji Nature opozorili na vlogo evolucije pri nalezljivih boleznih in pojasnili, da se močno povečuje verjetnost prenosa opičjih koz s človeka na človeka, ker je čedalje manj ljudi s cepljenih zaščitenih pred črnimi kozami,« je na twitterju zapisal ameriški profesor biologije Carl T. Bergstrom.

Širjenje opičjih koz potrjuje, da nalezljive bolezni predstavljajo nenehno grožnjo v globaliziranem svetu. Na to dejstvo »se moramo bolje pripraviti«, je prepričan virolog Sander. Chad Roy, aerobiolog na Medicinski fakulteti Univerze Tulane je za revijo The Atlantic razložil, da so opičje koze v primerjavi s koronavirusom SARS-CoV-2 povsem drugačen virus. »Tveganje naravnega prenosa z aerosolom je bistveno manjše,« je dejal Roy.

Kako se prenaša bolezen?

Okužba se širijo med osebami, ki so med seboj v tesnem stiku. Opičje koze se lahko prenašajo kapljično, če pride do vdiha večjih kapljičnih delcev, in prek stika s kožnimi ranami okuženega ali materialov, ki so bili v stiku z njegovo kožo. Možen je tudi prenos s spolnim odnosom. »V skupkih primerov, ki se trenutno pojavljajo v nekaterih evropskih državah, pa ne gre za uvožene primere, kar je nenavadno, pač pa največkrat za moške, ki imajo spolne odnose z moškimi,« opozarja NIJZ. To je nenavaden vzorec, ki ga v prejšnjih izbruhih opičjih koz niso opazili.

»Širjenju gotovo botruje globalizacija,« je prepričana infektologinja Bojana Beović. »Tisto, kar posebej skrbi ob tem povečanem številu primerov, je možna sprememba virusa v bolj kužnega. Vsekakor je dobro, da smo vsi zdravniki pozorni na možen pojav te bolezni, prav tako tudi ljudje, ki so bili v stiku s kom, ki je imel kozam podobne izpuščaje.«

Kako poteka bolezen?

Klinični potek opičjih koz je običajno blag. Bolezen se sprva kaže s simptomi, ki so podobni gripi, kot so vročina, bolečine v mišicah in otekle bezgavke, pozneje pa se lahko pojavijo izpuščaji z mehurji, pogosto najprej začne na obrazu, nato se razširijo na druge dele telesa, vključno z genitalijami. Izpuščaj gre skozi različne faze in je podoben noricam ali sifilisu, preden se končno oblikuje krasta, ki kasneje odpade. Inkubacijska doba bolezni je običajno šest do 16 dni, lahko tudi do 21 dni. Ko krasta odpade, oseba ni več kužna. Posledica prebolele bolezni utegnejo biti brazgotine, redko slepota.

Za zahodnoafriški sev, ki je bil doslej odkrit v primerih, o katerih so poročali v Evropi, je bila glede na afriške študije smrtnost 3,6-odstotna. Smrtnost je višja pri otrocih in mlajših odraslih, pri imunsko oslabljenih osebah bolezen lahko poteka težje. Večina zbolelih ozdravi v nekaj tednih.

Kdo je najbolj ogrožen?

Med trenutno bolj ranljivimi skupinami oziroma izpostavljenimi osebami za tveganje za okužbo v Evropi so moški, ki imajo spolne odnose z moškimi, osebe, ki imajo spolne odnose s priložnostnimi partnerji, in osebe, ki imajo več spolnih partnerjev. V primeru pojava značilnih simptomov, predvsem izpuščajev na spolovilu, se posvetujte z zdravnikom, priporoča NIJZ.

Ali obstaja cepivo?

Da. Nedavno je bilo odobreno cepivo Imvanex, ki 85-odstotno ščiti pred okužbo, a je še nedostopno širši javnosti. »Dobro zaščito pred okužbo sicer nudi tudi cepivo proti črnim kozam,« je pojasnila Bojana Beović. Slovenija cepiva proti črnim kozam nima na zalogi, je Dnevniku sporočil NIJZ.