Iz Eme so sporočili, da so v ponedeljek začeli pregled prilagojenega Pfizerjevega cepiva, namenjenega podrazličicama BA.4 in BA.5, ki sta bolj prenosljivi in se bolj uspešno izogibata imunskemu sistemu kot prejšnje različice virusa. Zaradi novega vala okužb, ki sta ga podrazličici povzročili, je Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) julija opozorila, da pandemije še zdaleč ni konec.

»Ema pričakuje, da bo prejela vlogo za prilagojeno cepivo BA.4/5, ki ga je razvil Pfizer/BioNTech in ki bo jeseni ocenjena za morebitno hitro odobritev,« je za AFP povedal tiskovni predstavnik Eme.

To bi se zgodilo kmalu po pričakovani odobritvi dveh drugih prilagojenih cepiv podjetja Pfizer/BioNTech in konkurenčnega podjetja Moderna, ki sta usmerjeni proti prvotni različici virusa in prejšnji podrazličici omikrona BA.1, je še dejal tiskovni predstavnik.

Podjetji Pfizer in Moderna sta namreč 22. julija vložili ločeni vlogi za odobritev teh cepiv, ki bi lahko bila odobrena že septembra, še navaja AFP.