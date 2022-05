Za cepivi obeh podjetij so v teku klinične študije, preučuje pa Ema tudi cepiva drugih proizvajalcev, je na novinarski konferenci v Amsterdamu povedal Marco Cavaleri, ki je pri Emi pristojen za cepilno strategijo.

Kot je dodal, ni nobena skrivnost, da sta prav cepivi Moderne in BioNTecha v razvoju prišli najdlje. Podrobnosti o podatkih, s katerimi so doslej postregle študije, ni razkril.

Cavaleri je obenem pozval vse necepljene, naj se še pred jesenjo ali zimo s cepljenjem zaščitijo pred novim koronavirusom. »Prednostna naloga mora biti zaprtje cepilnih vrzeli,« je dejal. Doslej naj bi se v celoti in s poživitvenim odmerkom cepilo le 50 odstotkov Evropejcev, medtem ko 15 odstotkov od oseb, starejših od 18 let, ni prejelo niti enega odmerka cepiva proti covidu. Povedal je še, da je agencije pravkar začela preučevati morebitno uporabo Moderninega cepiva proti covidu za stare pet let in manj, edino starostno skupino, ki v večini držav cepiva še ne more dobiti.

»Ravno smo začeli postopek ocene vloge Moderne za razširitev uporabe cepiva Spikevax na otroke, stare od šest mesecev do pet let,« je dejal Cavaleri. »To je prva uporaba za tako mlado starostno skupino,« je dodal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Že februarja je Ema priporočila uporabo Moderninega cepiva za otroke, stare med šest in 11 let. Še pred tem pa je bilo cepivo odobreno za odrasle in otroke, starejše od 12 let.

Ema je doslej za uporabo v EU odobrila pet cepiv proti covidu-19: cepivi podjetij Pfizer/BioNTech in Moderne, ki temeljijo na tehnologiji mRNK, cepivi podjetij AstraZeneca in Johnson & Johnson, ki sta vektorski, in proteinsko cepivo podjetja Novavax.