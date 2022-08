Indijski delavci, ki so delo opravljali v avtopralnici, so po poročanju TV Slovenija (TVS) zaradi hudih groženj pobegnili, dva sta pomoč poiskala pri Delavski svetovalnici. Bivali so v prostorih delodajalca, po pričevanju enega izmed njih, pa je pomočnik direktorja tudi sredi noči vinjen prihajal v njihove spalnice. Delavcem naj bi tudi grozil, da njihov delodajalec pozna visoke in lokalne politike ter policijo in Slovensko vojsko.

Ob prihodu v Slovenijo naj bi 12 indijskim delavcem odvzeli potne liste, nazaj pa naj bi jih dobili dan pred obiskom inšpekcije za delo. Da pride inšpekcija, so v podjetju po poročanju televizije slutili že dan prej. Po končanem inšpekcijskem nadzoru naj bi jim potne liste ponovno odvzeli, prestrašeni delavci pa so poklicali policijo. Po besedah Gorana Lukića iz Delavske svetovalnice »delodajalec v tem primeru očitno nekaj ve, kaj se dogaja glede morebitnih nadzorov«.

Direktor pravi, da gre za poskus skupinskega izsiljevanja tujih delavcev

Direktor družbe Amonte Semir Hajdarpašić, ki sicer ni želel pred kamero, je za TVS vse očitke zanikal. Prepričan je, da gre za poskus skupinskega izsiljevanja tujih delavcev, saj pravi, da so vse od začetka izražali zadovoljstvo nad delovnimi pogoji, nato pa kar naenkrat zahtevali višje plače in izginili. Ocenjuje, da so delavci podjetje izkoristili za nadaljevanje poti proti severu Evrope.

Kot je še poročala TVS, so finančna uprava, inšpektorat za delo in policija konec julija ločeno opravili nadzor v podjetju, a postopki še niso zaključeni.