Delavska svetovalnica je minuli teden na koprsko tožilstvo vložila kazensko ovadbo zoper podjetji Marinblu in Selea zaradi suma kršenja pravic delavcem. Zaposlene v podjetjih v lasti družine nekdanjega državnega sekretarja Borisa Šuštarja namreč silijo tudi v 40 ur neprekinjenega dela, pri čemer jih stalno nadzirajo kamere, živijo pa v skladiščih nad proizvodno linijo, kjer so jim položili vzmetnice,

»Popolna strahovlada prek videonadzora. Kamere te nadzorujejo, prostega časa ni, z nenehnimi klici posegajo v tvoje zasebno življenje, ti delavci so fizično, psihično, finančno, čustveno popolnoma izčrpani,. Tukaj gre za evidentno situacijo sistematičnega izkoriščanja delavcev,« je v torek za TV Slovenija opozoril Goran Lukič iz Delavske svetovalnice.»

Kot je dodal na včerajšnji novinarski konferenci, se je 12 indijskih delavcev v Marinblu zaposlilo preko portugalske agencije. »Ta bi morala kot tuji delodajalec priglasiti svojo dejavnost v Sloveniji. Kot delodajalec bi moral biti v posebnem registru na ministrstvu za delo, pa ni. Če ni v registru, ne sme opravljati te dejavnosti,« je izpostavil Lukič.

Družina Šuštar ima sicer zaposlenih okoli 20 delavcev, ki so po njihovih besedah poleg stalnega nadzora deležni tudi opominov in graj preko telefona. »Ko delate 12 ur stoje, se ne smete niti nasloniti, niti za minuto, slikajo in pošljejo na mobitel fotografijo in vprašanje, zakaj delo stoji,« je pojasnil eden izmed zaposlenih, in ob tem opozoril, da prihaja tudi do neplačevanja nadur in celo plač.

Po Lukičevih besedah bi morali inšpekcija in vsi pristojni nadzorni organi »udariti svoj pečat na podjetje«. »Tako podjetje ne sme obstajati .Najprej prepovedna odločba in na podlagi te zaprtje podjetja,« je dodal. Takšni delodajalci po njegovih besedah ne potrebujejo prevzgoje prek opominov,« je opozoril Lukič. Nadzorni organi morajo po njegovih besedah pokazati večjo učinkovitost, ki se ne bi štela v mesecih in izgovorih, ampak bi morali ukrepati v nekaj dneh.

Inšpektorji v podjetjih Marinblu in Selea, izrečeni prvi ukrepi

Glavni inšpektor za delo Jadranko Grlić je na novinarski konferenci na ministrstvu za delo poudaril, da je ravnanje z delavci, kot ga je ta teden najprej razkrila TV Slovenija, pozneje pa so o njem v Delavski svetovalnici spregovorili tudi na novinarski konferenci, nedopustno.

Spomnil je, da so inšpektorji pri obeh podjetjih, opravili več nadzorov, med katerimi so ugotovili kršitve pri plačah, regresu, delovnem času, odmorih in počitku.

Ob novih okoliščinah, zaradi katerih je Delavska svetovalnica minuli teden na koprsko tožilstvo zoper družbi vložila tudi kazensko ovadbo, so pregled skupaj s Finančno upravo RS in policijo nadaljevali konec maja. Tudi danes od zgodnjih ur po Grlićevih besedah skupaj s policijo poteka inšpekcijski nadzor na področju delovnih razmerij in varnosti in zdravja pri delu.

Inšpektorji so že ugotovili, da tuji posrednik delovne sile za podjetji ni vpisan v register agencij za posredovanje delovne sile, zato bodo podjetjema prepovedali opravljanje dela s tujimi delavci. Prav tuji delavci so bili žrtve kršitev. Inšpektorji so podjetjema izrekli tudi prepoved opravljanja dela na nekaterih strojih do pridobitve ustreznih dokazil o varnosti.

Pristojni preiskujejo tudi sum prisilnega dela in trgovine z ljudmi

Na medijske novice o brutalnem izkoriščanju tujih delavcev v podjetjih Marinblu in Selea so se danes odzvali tudi na ministrstvu za delo. »Medijska zgodba o novodobnem suženjstvu v podjetjih družine nekdanjega državnega sekretarja Borisa Šuštarja me je sprva pretresla - nato pa spomnila, zakaj smo z ekipo prišli na to ministrstvo,« je zapisal državni sekretar Dan Juvan.

»Podjetja kot sta Marinblu in Selea v Sloveniji nimajo mesta. Gre za izkoriščanje dela v namene profita, na katerem temelji kapitalistični družbeno-ekonomski sistem. Zgodba iz Kozine je zgodba o tem, kako izgleda izkoriščanje, ko je prignano do svojega skrajnega zaključka.« je poudaril Juvan in podal zavezo, »da bo ministrstvo naredilo vse, da se tovrstna brutalna izkoriščanja delavcev končajo«.

Kot je dejal, je bil inšpekcijskih nadzor takoj uveden. »Glede na do sedaj zbrane podatke in vse okoliščine opravljanja dela so po napi oceni podani elementi prisilnega dela, ki predstavljajo enega od znakov kaznivega dejanja trgovine z ljudmi, kar že presojajo tudi pristojni organi,« je zapisal Juvan in dodal, da je trgovina z ljudmi kaznivo dejanje, za katerega se ne glede na morebitno privolitev žrtev storilce kaznuje z zaporom od enega do desetih let in z denarno kaznijo.,

Ministrstvo za delo: Takšnega izkoriščanja ne bomo dovoljevali

Po Juvanovih besedah se ne moremo pretvarjati, da gre za osamljen primer. »S tega mesta vsem tovrstnim delodajalcem, ki se takšnih nezakonitih praks poslužujejo, jasno in glasno sporočam, da takšnega izkoriščanja ne bomo dovoljevali. Delavkam in delavcem pa sporočam, da jih bomo zaščitili in apeliram na vse, ki so žrtve tovrstnih kršitev, da to nemudoma prijavijo. Državni organi bodo na njih reagirali in ustrezno ukrepali,« je povedal Juvan.

Poudaril je, da ima vsak delavec za katerega obstaja sum, da je žrtev trgovine z ljudmi, pravico do pomoči in podpore in varne nastanitve. »Osebe za katere se izkaže, da so bili podvrženi prisilnemu delu pridobijo tudi prost dostop do trga dela. Zato upam, da se za te osebe najde dostojno delo v Sloveniji.« je zapisal Juvan in napovedal, da bodo pripravili potrebne zakonske spremembe, da bo pregon takšnih praks učinkovit. »Napovedujemo poostren nadzor nad delodajalci. Napovedujemo, da bo ministrstvo za delo v tem mandatu ministrstvo za delavce in ne za kapitaliste,« je še zapisal državni sekretar.

Minister Han zgrožen

Na dogajanje v podjetjih Marinblu in Selea se je že v sredo odzval gospodarski minister Matjaž Han in ga označil za nesprejemljivega. Danes pred sejo vlade je to stališče ponovil in izpostavil, da so podjetja, ki delajo z ljudmi kot z novodobnimi sužnji,"»absolutno zavržna«. Gospodarsko ministrstvo bo, kot je še napovedal, sicer naložilo tržnemu inšpektoratu, da v podjetjih preveri, če je morda kaj narobe tudi v kakšnem drugem segmentu.

Šuštarjevi zavračajo očitke

Šuštarjevi v torek niso želeli pred kamero TV Slovenija, so pa v pisnem odzivu zavrnili očitke. »Pojasnjujem, da vsi naši delavci opravljajo delo v skladu z veljavno delovnopravno zakonodajo. Zavračam vaše navedbe o neizplačilu opravljenih nadur in o izvajanju nezakonitega videonadzora delavcev. Višina urne postavke in izvajanje politike zaposlovanja delavcev sodi v okvir poslovne skrivnosti poslovanja naše družbe, zato vam teh informacij ne moremo razkriti. Glede navedb, da naj bi bila v zadnjih treh letih delovna inšpekcija v družbi Selea d.o.o. ugotovila številne kršitve, takšne navedbe zavračam,« je za TV Slovenija zapisala direktorica Rosana Šuštar.

Kot je dodala, so bili v preteklih letih opravljeni številni inšpekcijski nadzori, pri čemer pa noben ni bil zaključen na način, da bi bila družba ali ona kot odgovorna oseba, spoznana za krive storitve kakršnegakoli prekrška. »V primeru ugotovitve kakršnihkoli pomanjkljivosti pri izvajanju delovnega procesa, pa smo vedno spoštovali odrejene ukrepe s strani pristojnih organov in izpolnili vse naložene obveznosti. Ostro pa zavračam insinuacije o obolevanju in fizični in psihični iztrošenosti v povezavi z delom v družbi Selea,« je še pojasnila. Šuštarjevi so sicer za danes sklicali novinarsko konferenco, na kateri naj bi razjasnili okoliščine in odgovarjali na vprašanja.

Spar je sodelovanje s podjetjema že prekinil

Izdelke podjetjih Marinblu in Selea dobavljajo v Sparu in Lidlu Slovenija. V Sparu Slovenija so povedali, da obsojajo vsakršno kršitev pravic delavcev, zato so sodelovanje s podjetjema nemudoma prekinili. Obenem so pripravljeni delavcem iz omenjenih obratov ponuditi delo v njihovem podjetju, V Lidlu Slovenija medtem zadevo še proučujejo