Če pogledamo vse recesije do sedaj, smo vedno bili priča enakemu vzorcu, bruto domači proizvod se je zmanjšal sočasno pa se je povečala brezposelnost. Večina ljudi tudi recesijo zares občuti šele takrat, ko jih začne skrbeti za njihovo službo.

Vendar je tokrat, kljub nekaterim temnim napovedim glede evropskega gospodarstva in dejstvu, da so ZDA tehnično že v recesiji, slika nekoliko drugačna. Ne slišite prav veliko ljudi govoriti o tem, da se bojijo za službo. Ta strah bi trenutno bil tudi dokaj neupravičen, saj vsakodnevno slišimo novice, kako podjetja ne morejo zapolniti prostih delovnih mest. V ZDA je trg dela pretekli teden ponovno pozitivno presenetil, saj je gospodarstvo v juliju dodalo več kot pol milijona novih delovnih mest, kar je skoraj dvakrat več delovnih mest kot so pričakovali ekonomisti in več kot v mesecu juniju, za katerega so podatke naknadno revidirali navzgor. Še vedno pa samo v ZDA ostaja več kot 11 milijonov prostih delovnih mest.

V najslabšem primeru lahko pričakujemo plitko recesijo

Kaj nam ti podatki povedo? Na prvi pogled je jasno, da podjetja iščejo kader, ker je povpraševanje po njihovih storitvah in proizvodih še vedno dovolj močno. To podpira tudi pričakovana rast prihodkov in dobičkov največjih borznih podjetij. Dodatno so podjetja v zadnjem času, še posebej po ponovnem odprtju gospodarstva po covidu, namenila veliko truda za to, da so pridobila nove sodelavce in zapolnili prosta delovna mesta. Ponovnemu odpuščanju in kasnejšemu iskanju kadra v bližnji prihodnosti bi se zato najbrž radi izognili. Ocenimo torej lahko, da pričakujejo v najslabšem primeru plitko recesijo, saj bi se v nasprotnem primeru nanjo bolj pripravljali, kar bi vključevalo tudi zmanjšanje delovne sile.

Če pogledamo v prihodnost, nam je jasno, da je tako stanje na dolgi rok nevzdržno. Dolgoročno sta tako na voljo samo dve možnosti, ali se prilagodi gospodarstvo in doživimo ponovni odboj in ali pa podjetja uvidijo, da je stanje nevzdržno, začenjajo z zmanjševanjem naložb, optimizacijo in varčevanjem na vseh področjih, kar neizbežno pomeni tudi odpuščanje. Če verjamemo v slednje se nam najbrž na trgih obeta povečana volatilnost, vrednosti naložb pa bodo pod pritiskom. Če pa smo glede prihodnosti malo bolj optimistični in verjamemo v to, da bo trg dela zdržal ter da se bo gospodarska rast izboljšala, potem smo najbrž dno na finančnih trgih že dosegli in smo lahko optimistični tudi glede vrednosti naših naložb.