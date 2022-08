Že ko smo Olivio Newton-John spoznali v filmu Briljantina, smo se lahko seznanili z obrobnimi podatki, da gre za gospodično, ki je bila takrat stara že 30 let in je bila v anglosaksonskem svetu že dolgo zvezda. V sedemdesetih letih je imela sedem prvouvrščenih pesmi, leta 1974 je nastopila na isti evrovizijski popevki, na kateri je zmagala Abba, pri čemer je bila ona tista, ki je leta 1971 proslavila ameriški ljudski napev Banks of the Ohio, ki je v Sloveniji kot Dravski most doživel izvrstno priredbo v izvedbi Nece Falk.

Dajala je vtis dekleta, ki je do uspešne pevske kariere prišla relativno lahkotno, kot kakšna za to predisponirana odličnjakinja. Kar je navsezadnje bila. Dekle uglednega porekla, ki je postala pop pevka. Po materini strani je bila vnukinja Maxa Borna, prejemnika Nobelove nagrade za fiziko leta 1954, medtem ko je bil njen oče kot obveščevalec MI6 del ekipe, ki je dešifrirala napravo Enigma, oziroma tisti, ki je aretiral Rudolfa Hessa, potem ko je ta z letalom prebegnil v Anglijo.

Ko se je leta 1979 pojavila v filmu Briljantina, je bila predvsem Sandy iz Avstralije, naravna kraljica šole oziroma lepa in naivna prišlekinja čistega srca, v katero se je že med počitnicami v Avstraliji zaljubil tudi prvi alfa samec šole, kamor se je ona po selitvi v ZDA naključno vpisala. In spet naletela nanj. Filmsko mu je bilo ime Danny Zuko, igral pa ga je John Travolta, ki je od nje, ki je bila letnik 1948, šest let mlajši.

Podobno kot v primeru zasedbe Abba, kjer je bilo med drugim vprašanje, ali ti je bolj všeč svetlolasa Agneta ali rdečelasa Frida, je tudi pri Briljantini šlo za to, ali ti je bila Sandy bolj všeč na začetku, ko je še imela podobo pridne odličnjakinje, ali ob koncu, ko se je prelevila v rokersko tigrico v usnjeni opravi. »Obe inačici sta imeli svoj čar,« se je glasil eden od odgovorov iz hitre terenske poizvedbe, ki jo je bilo ob slovesu dekleta, o katerem se je v zgodovini pop zabave najbolj sanjarilo, treba opraviti. Kajti tako kolektiven, kot je spomin nanjo, je spomin na redko koga. »Ne samo moški. Spomnim se sošolke, ki si je naredila točno takšno frizuro kot Sandy. Ni imela konkurence,« je dejal naključni Ljubljančan.

Sandy je bila neuslišana sanjarija mnogih. Če priimek Kardashian predstavlja osrednje ženstvene standarde tega časa, jih je Olivia Newton-John v začetku osemdesetih. Kot kažejo podatki, nikakor ne samo v naši mikrocivilizaciji, ampak globalno. Šestindvajseto mesto Briljantine na lestvici najbolj dobičkonosnih glasbenih filmov vseh časov se verjetno tepe z vtisom, da bi bila v slovenski anketi vsaj med prvimi petimi. A velja upoštevati, da na lestvici vodi Levji kralj iz leta 2019 in da na njej nasploh prevladuje novodobna produkcija. Med starimi filmi je Briljantina najvišje uvrščeni film. Samo Sneguljčica in sedem palčkov iz leta 1937 je pred njo na 24. mestu, medtem ko je Vročica sobotne noči šele na mestu 44.

Briljantina je bila njen vrhunec. Kasneje je nastopila še v glasbenofilmski uspešnici Xanadu, ki je navrgla serijo hitov, med drugim skladbi Magic in Xanadu v njeni izvedbi. Seveda ne gre pozabiti še aerobičnega, zreloženstvenega hita Physical, s katerim je bila deset tednov na prvem mestu lestvice Billboard, istoimenski album iz leta 1981 pa velja za njen komercialni presežek.

Newton-Johnova je težko še s čim presegla vtis, ki ga je pustila v Briljantini, čeprav je v drugi polovici osemdesetih poskusila tudi vnovič sodelovati z Johnom Travolto. Zadnjič je kariero poskusila oživiti leta 1992, ko so ji diagnosticirali raka na dojki, s katerim se je borila trideset let, do nedavne smrti. Odšla je verjetno najbolj arhetipska kraljica šole.