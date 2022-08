Birokracija napoti podnebnim ciljem in evropski energetski neodvisnosti

Države članice EU o soglasjih in dovoljenjih za postavitev sončnih in vetrnih elektrarn odločajo leta dlje, kot dopuščata nacionalna in evropska zakonodaja. Čas izdaje dovoljenj za sončne elektrarne se v državah članicah EU giba od 12 mesecev v Litvi do 48 mesecev na Hrvaškem. Le v treh od dvanajstih držav, to so Belgija, Litva, Romunija, je čas izdaje dovoljenj krajši od dveh let. Izdaja dovoljenj za vetrne elektrarne traja še dlje – celo do 120 mesecev na Hrvaškem, kažejo podatki inštituta Ember. Kje na evropski lestvici je Slovenija?