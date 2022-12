»Poljaki in Italijani so naveličani diktata evropske birokracije in si želijo prave demokracije. Želimo obnoviti EU z vrnitvijo k njenim temeljnim načelom,« je poljski premier dejal v svojem prvem intervjuju za italijanski časopis, odkar je v Italiji nastopila najbolj desničarska vlada po drugi svetovni vojni. »Pred nami je izbira med resnično solidarnostjo držav z enakimi pravicami in enotno evropsko naddržavo, v kateri imajo na koncu največje države glavno besedo,« je poudaril in ob tem pozval k volilni reformi v EU, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Hkrati je dejal, da bi v EU moralo prevladovati pravo soglasje in ne tiranija močnejšega, čeprav nekatere članice menijo, da je to ovira za proces odločanja v EU. »Tisti, ki želijo odpraviti soglasje, želijo slediti lastnim interesom. Manjše države bi lahko izgubile svoj glas in bi morale iskati politične botre, ki bi skrbeli za njihove interese,« je nadaljeval.

Na vprašanje o problemu migracij je odgovoril, da mora vsak, ki želi vstopiti v EU, spoštovati mednarodno pravo, tiste, ki nezakonito vstopijo v Evropo, pa bi bilo treba izgnati. »Ne gre za vprašanje sile, temveč za vprašanje prava,« je dodal.

Kot skupno stališče Poljske in Italije je izpostavil tudi podporo Ukrajini v luči ruske invazije ter prepričanje, da neoimperialistična politika ruskega predsednika Vladimirja Putina predstavlja resno nevarnost ne le za Kijev, temveč za celotno Evropo, poroča bruseljski bilten Politico.

»Evropa bi morala okoliščine oblikovati tako, da bi bil umik za Kremelj edina možnost. Zagotovo bi bili veliko bližje tej točki, če bi bile sankcije proti Rusiji in vojaška pomoč Kijevu uvedene hitreje,« je dejal Morawiecki.

Oster je bil tudi do politike Nemčije, saj po njegovem mnenju zaradi napak nemških oblasti že plačujemo visoko ceno. »Če bi o vsem odločal Berlin, bi bila cena plina še višja,« je dejal in opozoril na nemško energetsko politiko, v kateri je pred rusko invazijo na Ukrajino sporno prevladovalo zanašanje na dobavo ruskega plina.