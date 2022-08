V United Media, v okviru katere posluje regionalni športni program Sportklub, so v sporočilu za javnost zapisali, da so "v želji, da bi ekskluzivne vsebine, ki jih prenaša Sportklub, naredili dostopne večjemu številu športnih navijačev v Sloveniji", za operaterje pripravili ponudbo, da se paket 11 programov Sportklub v njihove programske sheme vključi po ceni od 1,5 evra na mesec, namesto dosedanje cene 2,44 evra. Ponudba velja do 30. septembra.

Sportklub je bil namreč pred leti izključen iz paketov ostalih velikih telekomunikacijskih operaterjev v državi - Telekom Slovenije, A1 Slovenija in T-2, saj se ti z United Media niso uspeli uskladiti glede pogojev za njihovo predvajanje v svojih programskih shemah.

Programi Sportklub so tako od glavnih igralcev na trgu na voljo le naročnikom Telemacha, ki pa po izračunih Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (Akos) dosega 31-odstotno pokritost prebivalstva.

Večina slovenskega gledalstva je tako v okviru rednih programskih shem telekomunikacijskih operaterjev, katerih naročniki so, ostala brez prenosov pomembnih športnih dogodkov in tekmovanj.

Sportklub si je namreč med drugim pridobil regijske pravice za prenose prijateljskih tekem slovenske košarkarske reprezentance in njenih tekem v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo v košarki ter tudi za samo svetovno prvenstvo na Japonskem, Filipinih in v Indoneziji prihodnje leto.

Potem ko je v luči košarkarske evforije pred nekaj tedni izjemno pozornost javnosti vzbudila kvalifikacijska tekma s Hrvaško, je že naslednji teden na vrsti tudi nestrpno pričakovana prijateljska tekma s Srbijo.

Sportklub prenaša tudi tekme slovenske nogometne reprezentance v ligi narodov in kvalifikacije za prihodnji evropsko in svetovno prvenstvo, pridobil si je tudi pravice za evropski prvenstvi v nogometu leta 2024 v Nemčiji in prvenstvu štiri leta pozneje, za katero gostitelj še ni izbran.

Samo na Sportklubu bodo na voljo tudi tekme prihajajočega svetovnega prvenstva v odbojki, ki ga bo skupaj s Poljsko organizirala prav Slovenija, slovenska reprezentanca pa je po uspehih zadnjih let kandidat za visoka mesta.

Gledalci lahko samo na Sportklubu spremljajo tudi nogometno ligo prvakov in evropsko ligo, del tekem prve slovenske nogometne lige Telemach, prvenstvo formule ena, teniške turnirje ATP in WTA teniške turnirje, vključno z grand slam turnirjem Wimbledon in košarkarsko Evroligo.

Ostalim gledalcem bodo tako med velikimi letošnjimi športnimi tekmovanji na voljo le evropsko prvenstvo v košarki, kjer bo Slovenija branila naslov iz 2017, in svetovno prvenstvo v nogometu konec leta v Katarju. Pravice za prvi dogodek ima Pro Plus, ki izdaja programa POP TV in Kanal A, za drugega pa RTV Slovenija.

V United Media glede na prihajajoče velike športne operaterje operaterje pozivajo, "naj razmislijo o novih pogojih in svojim uporabnikom omogočijo gledanje Sportkluba". Ob tem pa so v sporočilu za javnost zapisali, da so vsi programi Sportkluba dejansko že na voljo vsakemu športnemu navdušencu, prek platforme EON.

Zakon o avdiovizualnih storitvah sicer določa, da izdajatelj televizijskega programa ne sme na podlagi pridobljenih izključnih pravic prenašati posameznega dogodka, ki je pomemben za javnost v Sloveniji ali drugi članici EU na način, zaradi katerega bi bilo pomembnemu delu gledalcev na tem območju onemogočeno spremljanje tega dogodka na neplačljivem televizijskem programu.

Pomembnejše športne dogodke lahko tako prenaša RTV Slovenija ali druga televizijska hiša, če ima možnost program spremljati vsaj 75 odstotkov prebivalcev Slovenije. Kateri so ti dogodki, določa seznam, ki ga glede na zakon sprejme vlada na predlog sveta za radiodifuzijo in ga objavi v uradnem listu.

Po nedavnem pisanju portala Necenzurirano in Dnevnika je leta 2019 vlada Marjana Šarca na predlog sveta za radiodifuzijo potrdila nov seznam, na katerem so bile na primer tudi pomembnejše tekme košarkarske reprezentance, a seznam ni bil objavljen v uradnem listu, zato po oceni operaterjev in Akosa ni pravno zavezujoč.

Necenzurirano je poročal tudi, da je vlada Janeza Janše v začetku maja 2020 sprejela sklep, da prejšnji seznam iz časa vlade Antona Ropa ne velja več. Svet za radiodifuzijo je po pisanju portala potrdil nov seznam in ga poslal na vlado, toda ministrstvo za kulturo naj bi jim še v času prejšnje vlade odgovorilo, da bi morali prej seznam uskladiti z Evropsko komisijo.

RTV Slovenija je medtem na Akos minuli mesec naslovila pobudo za uvedbo inšpekcijskega nadzora zaradi možnih kršitev zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah v zvezi s predvajanjem tekem košarkarske reprezentance na programu Sportklub 1.