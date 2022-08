V United Media, v okviru katere posluje regionalni športni program Sportklub, so v ponedeljkovem sporočilu za javnost zapisali, da so »v želji, da bi ekskluzivne vsebine, ki jih prenaša Sportklub, naredili dostopne večjemu številu športnih navijačev v Sloveniji«, za operaterje pripravili ponudbo, da se paket 11 programov Sportklub v njihove programske sheme vključi po ceni od 1,5 evra na mesec, namesto dosedanje cene 2,44 evra. Ponudba velja do 30. septembra.

Iz A1 so odgovorili, da so ponudbo United Media prejeli in preučili ter že podali odgovor, pod katerimi pogoji bi bili pripravljeni njihove vsebine umestiti v ponudbo. V T-2 so ponudbo prejeli v petek pozno popoldan. Ponudbo še preučujejo, tako da odločitve glede morebitnega sodelovanja za zdaj še niso sprejeli, so pojasnili.

V Telekomu Slovenije pa so mnenja, da morajo imeti naročniki pri spremljanju dodatnih športnih vsebin izbiro in da dodatne športne vsebine ne smejo iti na račun dražitve spremljanja programov vsem naročnikom. V tej smeri bodo med pogajanji s ponudnikom iskali tudi rešitve, so pojasnili. »Dodajamo še, da je ponudba, ki smo jo prejeli, kompleksnejša kot je bila javno predstavljena in da je, če želimo naročnikom zagotavljati izkušnjo, kot so jo imeli doslej in kot jo omogočajo ostali ponudniki, tudi bistveno dražja od predstavljene,« so zapisali.

Sportklub dosegljiv manj kot tretjini prebivalstva

Sportklub je bil namreč pred leti izključen iz paketov ostalih velikih telekomunikacijskih operaterjev v državi - Telekom Slovenije, A1 Slovenija in T-2, saj se ti z United Media niso uspeli uskladiti glede pogojev za njihovo predvajanje v svojih programskih shemah. Programi Sportklub so od glavnih igralcev na trgu na voljo le naročnikom Telemacha, ki pa po izračunih Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (Akos) dosega 31-odstotno pokritost prebivalstva. Večina slovenskega gledalstva je tako v okviru rednih programskih shem telekomunikacijskih operaterjev, katerih naročniki so, ostala brez prenosov pomembnih športnih dogodkov in tekmovanj.

Sportklub si je namreč med drugim pridobil regijske pravice za prenose prijateljskih tekem slovenske košarkarske reprezentance in njenih tekem v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo v košarki ter tudi za samo svetovno prvenstvo na Japonskem, Filipinih in v Indoneziji prihodnje leto. Gledalci lahko samo na Sportklubu spremljajo tudi nogometno ligo prvakov in evropsko ligo, del tekem prve slovenske nogometne lige Telemach, prvenstvo formule ena, teniške turnirje ATP in WTA teniške turnirje, vključno z grand slam turnirjem Wimbledon in košarkarsko Evroligo.

V United Media glede na prihajajoče velike športne operaterje operaterje pozivajo, »naj razmislijo o novih pogojih in svojim uporabnikom omogočijo gledanje Sportkluba«. Ob tem pa so v sporočilu za javnost zapisali, da so vsi programi Sportkluba dejansko že na voljo vsakemu športnemu navdušencu, prek platforme EON.