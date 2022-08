Po kar šesttedenskem premoru se je nadaljevalo svetovno prvenstvo motociklistov, zmagovalec na dirki elitnega razreda motoGP za veliko nagrado Velike Britanije v Silverstonu pa je bil enak kot na zadnji na Nizozemskem – Italijan Francesco Bagnaia (Ducati). Ta je tako dosegel že svojo četrto zmago v sezoni in je po tej plati po dvanajsti dirki od dvajsetih najuspešnejši dirkač sezone, da bi bil v skupnem seštevku uvrščen višje od tretjega mesta, pa mu preprečujejo tudi kar štirje odstopi in slabše uvrstitve na drugih dirkah, saj razen štirih zmag ni zbral niti ene uvrstitve na stopničke.

Vodilni v skupni razvrstitvi tako še naprej ostaja Francoz Fabio Qurtararo (Yamaha), ki je bil danes šele osmi, potem ko je moral s tako imenovanim »podaljšanim krogom« odslužiti še kazen zaradi trčenja na prejšnji dirki s Špancem Aleixom Espargarojem (Aprilia). Temu, sicer drugem v skupnem seštevku, danes ni šlo, saj je končal še mesto za Quartararojem, ki je bil do »podaljšanega kroga« drugi, nato pa je padel na peto mesto in se do konca ni več pobral ter le še izgubil nekaj mest. Dirko pa bo čim prej skušal pozabiti tudi njegov rojak Johann Zarco (Ducati Pramac), najhitrejši s kvalifikacij, ki je najboljši startni položaj sicer dobro izkoristil in bil četrtino dirke v vodstvu, nato pa je padel, končal v pesku in odstopil.

Dirka je tako hitro dobila povsem drugačno sliko kot v prvih nekaj krogih, izredno razburljivo pa je bilo predvsem na koncu, ko je v predzadnjem krogu takrat drugi, Španec Maverick Vinales (Aprilia) za hip celo prešel v vodstvo, a je bil Bagnaia na začetku zadnjega kroga že pred njim in prednosti nato ni več izpustil iz rok. »Pritiskal sem na polno, celo dirko, zato sem imel proti koncu že precej izrabljene pnevmatike in v zadnjem krogu nisem mogel napasti. Vseeno sem zadovoljen, celotno dirko sem se počutil močnega, ekipa dela zelo dobro, kar bi lahko popravili, pa je, da bi si v kvalifikacijah izborili boljši položaj in bi dirko že začel bolj pri vrhu. Potem bi se tudi lažje boril za zmago, za katero mi je tokrat zmanjkalo zelo malo,« je po dirki povedal Maverick Vinales, medtem ko je Francesco Bagnaia priznal, da si pred dirko na zmago ni upal niti pomisliti. »Ni bilo lahko. Cel konec tedna smo imeli majhne težave, nikakor nismo ujeli pravega ritma in šele danes zjutraj, ko smo se odločili za spremembe pri nastavitvah motocikla, ko sem prvič preizkusil tršo pnevmatiko, se je nekaj spremenilo. Z ekipo smo naredili vse, kar je bilo v naših močeh in za to se jim moram zahvaliti, kot tudi Valentinu Rossiju, s katerim sem bil ta konec tedna veliko 'na liniji'. Pomagal mi je lažje razumeti položaj, v katerem smo bili, kar je na daljavo, ko si doma in vse skupaj spremljaš samo preko televizorja, še toliko težje, a mi je vseeno svetoval glede pnevmatik in njihove temperature. Nikdar ni lahko zmagati, je pa bilo tokrat še posebej zahtevno in morda je to najlepša zmaga v moji karieri,« je pomoč legendarnega Rossija opisal Bagnaia.

Svetovno prvenstvo se bo zdaj v normalnem ritmu nadaljevalo čez dva tedna z dirko za veliko nagrado Avstrije.