Oblasti v Pekingu nimajo moči nad Tajvanom. Svojo agresijo upravičujejo s fantazijo, da Tajvan pripada njim. Toda realnost je drugačna: Tajvan ni in nikoli ni bil del Ljudske republike Kitajske (LRK). Na prijateljsko izmenjavo med ZDA in Tajvanom so kitajske oblasti odgovorile s prepovedjo uvoza velikega števila tajvanskih izdelkov, s kibernetskimi napadi na institucije, vlado in gospodarstvo ter z vojaškimi vajami tik ob naši obali. Stopnjujoči se odziv LRK tvega povečanje napetosti in destabilizacijo regije.

Zunanji ministri skupine G7 in EU so že 3. avgusta izrazili zaskrbljenost zaradi grozečih kitajskih dejanj in v svoji izjavi poudarili, da ni razloga, da bi Kitajska obisk visoke politične predstavnice ZDA na Tajvanu uporabila kot »izgovor za agresivne vojaške dejavnosti«, ter da je »normalno in rutinsko«, da zakonodajalci iz teh držav potujejo v tujino.

Kdor spremlja dogajanje na Kitajskem v zadnjih nekaj letih, dobro ve, da se ta država nacionalistično pregreva, plameni pa so uperjeni proti vsem demokracijam. Tudi Rusija je iz podobnih razlogov napadla Ukrajino.

Pozivamo mednarodno skupnost, vključno s Slovenijo, da obsodi kitajsko vojaško agresijo nad Tajvanom in pozivamo države po vsem svetu, naj se še naprej zavzemajo za demokratični Tajvan, da skupaj zaščitimo vrednote svobode in demokracije, ohranjamo mednarodni red, utemeljen na pravilih, ter zagotovimo svoboden in odprt Indo-Pacifik.

Katharine Chang, vodja misije Gospodarskega in kulturnega urada Tajpeja v Avstriji