»Sovražnik izvaja napad na Bahmut; spopadi se nadaljujejo,« je v svojem poročilu o razmerah davi zapisal generalštab ukrajinskih oboroženih sil. Proruski separatisti so v petek sporočili, da so se spopadi že odvijali tudi znotraj mesta. Izjav obeh strani sicer po navedbah dpa ni mogoče neodvisno preveriti.

Po zavzetju regije Lugansk v začetku julija so se prizadevanja ruske vojske na vzhodu Ukrajine osredotočila na sosednjo regijo Doneck. V zadnjih tednih so ruske sile korak za korakom uspele potisniti ukrajinske branilce nazaj. Zdaj nadzorujejo približno 60 odstotkov ozemlja v regiji.

Glavno oporišče ukrajinskih enot v regiji Donbas se nahaja na območju mest Slovjansk in Kramatorsk, kjer je pred vojno živelo približno pol milijona ljudi. Z vzhoda je to območje zavarovano z obrambno linijo, ki se razteza med kraji Siversk, Soledar in Bahmut.

Ta linija je zdaj na več mestih močno obremenjena. Ruske enote so tudi pred Siverskom in Soledarjem, najhujši spopadi pa trenutno potekajo okoli mesta Bahmut, ki ga Rusi obstreljujejo s topništvom in tanki, poroča dpa.

Boji se nadaljujejo tudi neposredno v okolici nekdanje prestolnice regije Doneck, ki je od leta 2014 v rokah proruskih separatistov. Njihove oborožene enote poskušajo Ukrajince potisniti še bolj nazaj.

Tudi na območju manjšega mesta Avdijivka severno od Donecka je prišlo do več poskusov ruskih napadov, ki pa so jih ukrajinski vojaki odbili, je po navedbah dpa še sporočil ukrajinski generalštab.