Komu plin in komu puloverji?

V večini evropskih držav se v zadnjih dneh in tednih sprašujejo, ali bo jeseni in pozimi na razpolago dovolj plina, ki v Sloveniji in tudi v EU predstavlja petino vse porabe energije. Pri tem bodo pomembno vlogo igrale ne le ruske dobave v naslednjih mesecih, ampak med drugim tudi vreme, saj je na primer Nemčija aprila 2020, ko je bila povprečna temperatura 10,5 stopinje Celzija, porabila 5,8 milijard kubičnih metrov plina, aprila 2021, ko je bila povprečna temperatura 6,1 stopinje, pa 9,6 milijard kubičnih metrov.