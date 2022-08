Nič ni brez mostov. In brez Bosne

Vsako leto na vrhuncu turistične sezone, natančneje 5. avgusta, v Republiki Hrvaški praznujejo obletnico Nevihte. Potem ko je Milošević v Srbiji dojel, da se njegova oblast resno maje in da se nekdanja JLA skupaj s srbskimi paravojaškimi enotami ne more bojevati na tako široki fronti od vzhodne Slavonije prek vzhodne in zahodne Bosne vse do morja ter zaledja Šibenika in Zadra, se je odločil, da bo pustil hrvaške Srbe na cedilu. Pri tem je seveda imel blagoslov Nata in veleposlaništva Združenih držav Amerike.