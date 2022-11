BiH od zadnjega popisa prebivalstva leta 2013 zaradi nizke rodnosti in izseljevanja v tujino vsako leto izgubi okoli 25.000 prebivalcev. Število mladih se bo v prihodnjih letih zniževalo še hitreje, za 33.000 do 45.000 letno, piše v analizi Projekcija prebivalstva Bosne in Hercegovine za obdobje 2020-2070, ki jo je UNFPA pripravil v sodelovanju z državnim in entitetnima statističnima uradoma. Do leta 2027 bo skupno število prebivalcev znašalo okoli 1,56 milijona, v najbolj optimističnem primeru pa 1,8 milijona, so opozorili avtorji analize, češki in bosansko-hercegovski ekonomski in demografski strokovnjaki.

»Analiza stanja prebivalstva je potrdila, da je BiH država z najnižjo nizko rodnostjo na svetu (1,25), visoko stopnjo migracij in staranja prebivalstva, kot tudi z globoko ukoreninjenimi spolnimi neenakostmi,« je pojasnil predstavnik UNFPA v BiH John Kennedy Mosoti. Napovedal je, da bodo takšni demografski trendi in neenakosti do leta 2070 privedli do zmanjšanja skupnega števila prebivalstva BiH za več kot 50 odstotkov, delež starih pa bo znašal več kot 40 odstotkov.

»Dramatično staranje prebivalstva«

Zmanjšanje skupnega števila prebivalcev v državi spremlja tudi dramatično staranje prebivalstva, so izpostavili avtorji analize. Delež otrok se je že do zdaj zmanjšal z 22,4 na 19,3 odstotka, delež starejših oseb pa se je povečal s 14 odstotkov na 17,2 odstotka. Glede na trenutne demografske trende bo povprečna starost prebivalstva do leta 2070 dosegla 54 let namesto sedanjih 42 let, skoraj četrtina prebivalstva pa bo stara več kot 85 let. To pomeni, da bo čez slabih 50 let v BiH živelo samo okoli 680.000 delovno aktivnih prebivalcev.

Število otrok in mladostnikov do 19. leta starosti bo po napovedih demografov padlo s 669.000 v letu 2020 na okoli 230.000 do leta 2070 oziroma na 350.000 do leta 2050. Število oseb, starejših od 65 let, se bo v naslednjih 30 letih povečalo z okoli 600.000 na več kot 820.000.

Javni sektor pred kolapsom

»Sektorji, ki so odločilno za socialno-gospodarski razvoj države, kot so izobraževanje, zdravstvena in socialna varnost, bodo v resni nevarnosti, da nehajo delovati, medtem ko se bo trg dela soočil s pomanjkanjem kvalificiranih delavcev in profesionalcev. Zato je izjemno pomembno poiskati nove rešitve za večje naložbe v blaginjo, eksistenco in možnosti za mlade ljudi, da napredujejo v BiH,« je opozoril John Kennedy Mosoti.

Avtorji analize pa so izpostavili, da država mora izvesti reformo davčnega sistema, da bi zmanjšali davčne obremenitve za delodajalce in zvišali plače, ter opozorili na potrebe žensk. Te namreč predstavljajo večino delovno neaktivnega prebivalstva, zato jim je treba omogočiti ustrezno ravnovesje med poslovnim in zasebnim oziroma družinskim življenjem ter programe dokvalifikacije in prekvalifikacije.