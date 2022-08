Navistar, ki pluje pod panamsko zastavo, ima na krovu 33.000 ton žita, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočilo turško obrambno ministrstvo.

Skladno s četrtkovo napovedjo Londona je proti Otoku iz Črnomorska odplula ladja Rojen, ki pluje pod malteško zastavo in je natovorjena z 12.000 tonami žita. Z enako količino žita na krovu se je proti Turčiji namenila turška ladja Polarnet.

Pred tem je v ponedeljek iz Odese izplula ladja Razoni, ki pluje pod zastavo Sierre Leone in je naložena s 26.000 tonami koruze. To je prva pošiljka žita v okviru sporazuma, ki sta ga pred dvema tednoma ruska in ukrajinska stran ob posredovanju Turčije in ZN podpisali v Istanbulu. Ladja je v sredo prestala inšpekcijo v Istanbulu in nadaljevala pot proti libanonskem pristanišču Tripoli.

V skladu z dogovorom v Istanbulu namreč deluje skupni center za poveljevanje in nadzor, ki usklajuje izvoz žita po Črnem morju. V centru sodelujejo predstavniki Ukrajine, Rusije, Turčije in ZN.