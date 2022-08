Ladja Polarnet, ki je plula pod turško zastavo in je prevažala 12.000 ton koruze iz Ukrajine, je po poročanju turške tiskovne agencije Anadolu danes dosegla Kocaeli v Marmarskem morju, kjer jo bodo raztovorili. S tem je postala prva ladja z ukrajinskim žitom, ki je dosegla končni cilj.

Iz pristanišč Pivdenji in Črnomorsk pa sta danes izpluli še dve ladji s koruzo in sojo, sta sporočili Turčija in Ukrajina. Sacura prevaža 11.000 ton soje v Italijo, na Arizoni, ki je zapustila Črnomorsk, pa je 48.458 ton koruze in je namenjena v Iskenderun na jugu Turčije, poroča Reuters.

Ukrajinski minister za infrastrukturo Oleksandr Kubrakov je potrdil izplutje obeh ladij in dodal, da Pivdenji, tretje ukrajinsko pristanišče, vključeno v dogovor o izvozu žita, končno deluje v skladu z omenjenim dogovorom. Od sklenitve dogovora o izvozu ukrajinskega žita konec julija je tako iz ukrajinskih pristanišč doslej po podatkih turškega obrambnega ministrstva izplulo deset tovornih ladij.

Kot prva je od začetka ruske agresije proti Ukrajini minuli ponedeljek iz Odese izplula ladja Razoni, natovorjena s 26.000 tonami koruze, namenjena pa je bila v Libanon. Njen prihod na cilj je bil sicer odložen, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Na sedmih ladjah je bilo približno 243.000 ton koruze

Doslej je bilo iz Ukrajine na sedmih ladjah izvoženih približno 243.000 ton koruze, je izračunal Reuters na podlagi podatkov turškega obrambnega ministrstva. Ostale ladje so prevažale 11.000 ton soje, 6000 ton sončničnega olja in 45.000 ton sončnične tropine.

Izvoz žita poteka v skladu z dogovorom, ki sta ga 22. julija podpisali Rusija in Ukrajina. V skladu z dogovorom v Istanbulu deluje skupni center za poveljevanje in nadzor, ki usklajuje izvoz ukrajinskega žita po Črnem morju.

Rusija je pristala, da bo po več mesecih končala blokado ukrajinskih pristanišč in s tem omogočila izvoz več kot 20 milijonov ton ukrajinskega žita lanske žetve, ki čaka na izvoz. Blokada je dodatno poglobila globalno prehransko krizo, zaradi katere je uvoz hrane za nekatere najrevnejše države, zlasti v Aziji, Afriki in na Bližnjem vzhodu, postal predrag.