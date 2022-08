Razkošni hoteli in nadstandardna stanovanja

Predkoronsko in nasploh predkrizno gostinsko dogajanje v Sloveniji, še posebno v Ljubljani, so zaznamovale številne gradnje velikih ali, bolje, razkošnih hotelskih objektov. Ljubljana je v tem času dobila tri hotele s petimi zvezdicami, ki so namenjeni predvsem bogatim tujim turistom, saj je jasno, da so cene v takšnih hotelih previsoke za tiste, ki ne zaslužijo vsaj pet ali šest tisoč evrov na mesec. Če se ne strinjate, naj postrežemo z enostavno matematično enačbo za štiričlansko družino: sedem nočitev v dveh sobah hotela Zlata ladjica v Stari Ljubljani znaša 5600 evrov. Pa nismo všteli hrane in vožnje z ladjico po Ljubljanici, ki se zdi zadnje čase obvezen turistični motiv. Povsem jasno je, da bodo tovrstni hoteli zaradi visokih in težko dostopnih cen seveda spet dvignili zanimanje za ponudbo nekajkrat cenejših airbnb stanovanj. To pa je seveda ponudba, ki neposredno uničuje naše glavno mesto.