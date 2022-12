Skupna površina stavb, načrtovanih z novembra izdanimi dovoljenji, bo merila skoraj 137.000 kvadratnih metrov, kar je za 35 odstotkov manj kot po dovoljenjih, izdanih oktobra. Površina stanovanjskih stavb bo manjša za 28 odstotkov, nestanovanjskih stavb pa za 43 odstotkov.

Površina stanovanjskih stavb se je zmanjšala predvsem zaradi načrtovane gradnje manjših tri- in večstanovanjskih stavb. V teh je bilo novembra predvidenih 80 stanovanj, oktobra pa 227. Pri nestanovanjskih stavbah je površina upadla zaradi načrtovane gradnje manjših industrijskih in skladiščnih stavb ter stavb za izobraževanje in šport.

Z novembra izdanimi gradbenimi dovoljenji je predvidena gradnja 349 stanovanj, kar je za tretjino manj, kot jih je bilo načrtovanih z dovoljenji iz meseca prej. V enostanovanjskih stavbah je bilo predvidenih 224 stanovanj (10 odstotkov manj), v večstanovanjskih stavbah pa 122 stanovanj (52 odstotkov manj). Tri stanovanja so bila načrtovana v nestanovanjskih stavbah.

Znova je bilo največ stanovanj načrtovanih v osrednjeslovenski statistični regiji, in sicer 82 ali 24 odstotkov. 57 stanovanj je bilo predvidenih v podravski regiji, 45 pa v jugovzhodni Sloveniji. Najmanj stanovanj je bilo načrtovanih v zasavski regiji, dve.