Nepreslišano: Matjaž Gruden, kolumnist

Nujno je, da se spet začnemo pogovarjati o vrednotah. Na podlagi dejstev in ne emotivnih prepričanj in alternativnih resnic. Namesto potuhe in kajpaonizma ob najbolj brezoobzirnem teptanju univerzalnih vrednot se moramo osredotočiti na ustavljanje tistih, ki te vrednote najbolj ogrožajo, pa naj to počnejo odkrito kot Putin in putini ali skozi lastno nedoslednost, dvoličnost, pohlep in oportunizem. Morda bi se morali vrniti k Ustanovni listini Združenih narodov, ki je te vrednote postavila kot temelj za mednarodno sožitje, stabilnost in mir. Če nam je v tem do sedaj spodletelo, to ni bilo zaradi napačnih vrednot, ampak zaradi napačnega odnosa do njih. Ustanovna listina Združenih narodov in Splošna deklaracija o človekovih pravicah sta nastali kot odgovor na eno svetovno vojno, ni hudič, da bi lahko bili koristni v preprečevanju nove. Če bomo dosledni v njunem spoštovanju. Mimogrede, Ustanovna listina ZN v 51. členu v primeru oboroženega napada vsaki državi članici priznava pravico do obrambe. Morda bi lahko bil prvi korak k drugačnemu svetu, če bi v celoti spoštovali to mednarodnopravno pravico Ukrajine in jo v njenem uresničevanju podprli, kot to določajo mednarodno pravo, kolektivna varnost, dostojnost, pravičnost in razum.