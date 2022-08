Zato je nedavni obisk starega bolehnega papeža v Kanadi naletel na buren odziv s strani staroselcev. Papež, ki se je še nedavno tega zavzel za ničelno toleranco do spolnih zločinov v Cerkvi, je popustil toku manipulatorjev v zvezi z odpuščanjem in spravo. Kdor vsaj malo pozna indijansko dušo, ve, da so beli priseljenci zadnji na svetu, ki bi jih morali učiti odpuščanja, kajti kdor se »ne spravi« s seboj, se tudi s svojim bratom ne more. Ko pa gre za vprašanja širše populacije ljudstev, v tem primeru za genocid nad staroselci kjerkoli po svetu, ki jih je kolonizacija zaznamovala za vse življenje skozi stoletja, takrat pa je treba raziskati vse zločine in povrniti škodo v taki meri, kot jo zahtevajo pripadniki teh ljudstev oziroma njihovi potomci. Nihče ne more nikjer nikomur razlagati Kristusove ljubezni in odpuščanja, zlasti pa ne tisti, ki so z mečem vsiljevali vero. Zato nas uči zgodovina, da prihodnost ne more obstajati brez spoznanja preteklosti, kajti vse prazne besede v zvezi s spravo in odpuščanjem niso nič drugega kot nasilno pokristjanjevanje v preteklosti. Spremenila se je samo tehnika in obleka besed.

Azteki pravijo, da je naš svet že peti po vrsti in bo uničen kot ostali štirje pred njim, kajti civilizacije, ki so bile nekoč pred nami, so izginile. Nekateri pravijo, da zaradi pohlepa in človeške zlobe. A vseeno so ob poletnem solsticiju kanadske optimistične staroselke iz plemena Mik Maq leta 2015 izvedle ritual za čaščenje Zemlje in svetovni mir v Planinski jami, ob največjem podzemnem sotočju v Evropi. Držimo pesti, da bo ljuba mati Zemlja usmiljena do vseh svojih otrok in da bodo vsi končno spoznali njeno resnico.

Ana Horvat, Prestranek