Remco Evenepoel (QuickStep-AlphaVinyl) je na 42, kolesarski klasiki v San Sebastianu uprizoril izjemno predstavo ter se veselil zmage na prestižni enodnevni dirki. Belgijec je pred dirko po Španiji pokazal izjemno formo, ki ga bo uvrščala med favorite za zmago na zadnji letošnji tritedenski preizkušnji. Evenepoel si je zmago na več kot 220 kilometrski preizkušnji priboril z izjemnim pobegom, ki je trajal kar 44 kilometrov, najbližjega zasledovalca, Rusa s francoskim potnim listom Pavla Sivakova (Ineos), pa je ugnal skoraj za dve minuti. Tretje mesto je zasedel Nizozemec Tiesj Benoot (Jumbo Visma).

Veter ga ni ustavil

Dvaindvajsetletni Evenepoel, ki je v San Sebastianu zmagal že leta 2019, ko je prvo leto vozil za ekipo QuickStep, je odločilni korak naredil na vzponu na Erlaitz, kjer je ušel zasledovalcem in se po samostojni vožnji veselil druge odmevne zmage letos po aprilskem spomeniku Liege - Bastogne - Liege. S tem je pokazal odlično formo pred dirko v Španiji, ki se bo začela 19. avgusta. »Počutil sem se super dobro. Bil sem svež, spočit in na vzponu na Jaizkibel sem natančno izpolnil načrt, ki smo si ga zadali. Kljub prednosti me je do cilja čakalo še zahtevno delo, saj sem vozil proti vetru,« je po zmagi dejal Remco Evenepoel.

Vodilni kolesar na lestvici mednarodne zveze Uci Tadej Pogačar, ki v zbirki klasik še nima naslova iz Baskije, po naporih na francoski pentlji ni bil kos najhitrejšim. Iz igre za zmago je odpadel že 66 kilometrov pred ciljem, ko ni zmogel več slediti tempu na vzponu na Jaizkibel, ko so oster tempo začeli narekovati kolesarji ekipe QuickStep-AlphaVinyl. Na dirki sta od Slovencev nastopila še Matej Mohorič (Bahrain-Victorious) in klubski kolega Pogačarja Jan Polanc (UAE Emirates), ki prav tako nista prispela do cilja, do katerega je zmogla 60 kolesarjev. Kar 96 jih je odstopilo.

Na dirki po Franciji najboljši Nizozemki

Zmagovalka ženske dirke po Franciji je v nedeljo postala Nizozemka Annemiek van Vleuten (Movistar). Kolesarke niso imele cilja v Parizu, temveč je bil cilj zadnje osme etape v La Planche des Belles Fillesu. V soboto se je z osmim mestom izkazala Slovenka Urška Žigart, ki je za zmagovalko etape Annemiek van Vleuten zaostala za dobrih sedem minut. Za 39-letno van Vleutenovo je bila to prva etapna zmaga na ženskem Touru, sicer pa skupno že 93. Tekmice je tokrat zlomila že na prvem od treh vzponov v etapi, približno 70 kilometrov pred ciljem in nato do konca praktično vozila sama. Pred zadnjo etapo z dvema vzponoma prve kategorije in enim druge si je Nizozemka priborila več kot tri minute prednosti pred rojakinjo Demi Vollering ter več kot štiri minute in pol pred Poljakinjo Katarzyno Niewiadoma.

Nizozemka je v nedeljo znova uprizorila izjemno predstavo, o kateri je poročal ves kolesarski svet. Dan po prvi etapni zmagi na dirki po Franciji je bila najhitrejša še enkrat ter se prepričljivo veselila prestižne skupne zmage. Demi Vollering je na ženskem Touru v nedeljo odigrala vlogo slovenskega kolesarskega šampiona Tadeja Pogačarja, saj se z drugim mestom dokazala, da je vrhunska kolesarka, ki je morala podobno kot Tadej Pogačar Jonasu Vingegaardu priznati premoč le izjemni rojakinji Annemiek van Vleuten. Tretje mesto je v skupnem seštevku v zadnji etapi ubranila Katarzyna Niewiadoma. Urška Žigart je v nedeljo z zaostankom štirih minut in 50 sekund zasedla 18. mesto, v skupnem seštevku pa je bila na 29. mestu (+41:11) daleč najboljša Slovenka. Eugenia Bujak (UAE Team ADQ) je bila skupno 103. (+1,34:06). x