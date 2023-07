»Ne, ni bolan. Je samo zelo utrujen, včeraj se je to pokazalo," je o razpletu na zadnjem vzponu najtežje etape letošnje dirke po Franciji za STA dejal švicarski strokovnjak. Mauro Gianetti je tudi odločno zavrnil ugibanja o tem, da bi v ekipi razmišljali o odstopu dvakratnega zmagovalca Toura v letih 2020 in 2021. »To ne bi bilo v Tadejevem slogu,« je bil jasen.

Podobno je pred današnjim startom nakazal Pogačar, ki sicer niti po včerajšnji etapi niti pred startom današnje etape ni dajal izjav slovenskim novinarjem. Na predstavitvi ekip je na odru za prireditelje na kratko sporočil: »Še smo tu, še stojimo.«

Gianetti je medtem dejal, da v ekipi po razpletu sredine etape, ko je 24-letnik s Klanca pri Komendi močno povečal zaostanek za vodilnim v skupni razvrstitvi Dancem Jonasom Vingegaardom, iščejo pozitivne plati za naprej. »Da je Tadeju včeraj uspelo omejiti izgube tako, da je ostal na drugem mestu, je izjemno. On je trpel na Col de la Loze. To je najslabša točka, da doživiš krizo. Gre za izjemno težak vzpon z velikim naklonom. Ohraniti drugo mesto glede na vse, kar se je dogajalo, ko ni mogel jesti in nadomestiti energije, to je velik dosežek.«

Pri oceni vzrokov za takšen razplet pa je Gianetti s prstom pokazal na omejene priprave Pogačarja zaradi zloma zapestja konec aprila. »Dejstvo je, da Tadej ni imel optimalnih priprav,« je opozoril na celjenje kosti, zaradi česar je moral slovenski as precej prilagoditi priprave na največjo dirko sezone.

»Kljub temu je dokazal, da je šampion. Vemo, da ni imel optimalnih priprav, a je zdaj na drugem mestu. Dejstvo je namreč, da je tudi Vingegaard izjemen šampion. On je v res izjemni formi in da mu lahko slediš, moraš sam biti v najboljši formi in imeti optimalne priprave,« je sklenil Gianetti.