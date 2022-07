Z obsežnega požara na goriškem Krasu se je oblak dima že včeraj razširil proti severozahodu. Opazili so ga tako na Gorenjskem kot v osrednji Sloveniji, so potrdili na Agenciji RS za okolje (Arso). Zaradi požarov pa je onesnažen tudi zrak ponekod drugod po državi. »Zaradi požarov na Krasu beležimo povišane vrednosti delcev na merilnih mestih Solkan, Nova Gorica, Koper, Ljubljana in Kranj,« so zapisali. Zaradi močnejšega jugozahodnika so povišane ravni delcev PM10 tudi na merilnih mestih v Zasavju, Celju in na Ptuju.

Svetujejo, da se prebivalci na teh območjih držijo napotkov NIJZ, med drugim, naj se ljudje zadržujejo v zaprtih prostorih ali pa se umaknejo v manj onesnaženo okolje.

»Vajeni smo rdečkastih sončnih zahodov, ne pa rdečega sonca, tega so ugledali ponekod na Gorenjskem in v osrednji Sloveniji. Oblak dima se je namreč popoldne in zvečer razširil iz Krasa proti severovzhodu, kar je lepo razvidno tudi iz animacije satelitske slike,« so zapisali na twitterju.