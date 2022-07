Na terenu je bilo ponoči več kot tisoč gasilcev iz šestih gasilskih regij, pa tudi pripadniki Slovenske vojske, policije, reševalci in pripadniki civilne zaščite. Gasilci so gasili posamezna žarišča in polivali ter čistili robove požarišč. Okoli četrte ure zjutraj je območje prešla fronta z dežjem. »Dež ni kaj dosti pomagal, vse se namreč zelo hitro suši,« je pojasnil medijski predstavnik intervencije Robert Okorn. Gasilci bodo danes predvsem intenzivno zalivali robove požarišča, so sporočili iz regijskega štaba CZ za severno Primorsko.

Napoved burje

Razmere včeraj so bile stabilne in pod nadzorom, a vremenska napoved za danes ni najbolj spodbudna, saj se pričakuje močnejša burja. Na teren naj bi prišlo kar 1500 gasilcev in številni prostovoljci, usposobljeni za sečnjo oziroma za upravljanje z motornimi žagami.

Preberite še: Tudi ponoči bo požar gasilo več kot tisoč gasilcev, romunski letali bodo uporabili, ko bodo razmere dopuščale

Izdatna pomoč iz zraka

Po treh burnih dnevih je bila tako do lokalnih prebivalcev kot gasilcev sobota bolj prijazna in mirna. Tudi včeraj je na terenu gasilo več kot tisoč gasilcev, ki so imeli izdatno pomoč iz zraka: dva helikopterja iz Srbije, dva iz Madžarske, dva iz Italije, po enega s Slovaške in iz Avstrije, pa še dva helikopterja Slovenske vojske, enega slovenske policije, letalo SV Pilatus, hrvaški kanader, prvič pa sta poleteli tudi letali romunske vojske.

Spartana 🇷🇴, prvi polet in izmet vode nad Krasom. Glej 🎥 od konca! pic.twitter.com/t86LGAvBDx — Slovenska vojska (@Slovenskavojska) July 23, 2022

Zelo so jim hvaležni

Gasilcem in vsem ostalim, ki s skoraj nadčloveškimi močmi pomagajo pri gašenju najhujšega in najobsežnejšega požara v zgodovini Slovenije, je hvaležna skoraj cela Slovenija. Nekateri se jim zahvaljujejo prek spletnih družbenih omrežij, drugi jim nakažejo prostovoljni prispevek, tretji ob cesto postavijo zahvalo ali pa napis držijo sami v rokah.

Poglejte si še fotografije s prve bojne linije. Kar težko je verjeti, da se to dogaja pri nas, v Sloveniji. Prizori so bolj podobni kakšnim iz Kalifornije ali Avstralije ali pa celo iz filma.