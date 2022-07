Kot je v izjavi za medije povedala članica programskega odbora inštituta Tina Tomšič, se na družbenem omrežju Twitter pojavljajo obtožbe, da je krivec za pomanjkanje vode na Primorskem z referendumom zavrnjen zakon o pitni vodi.

»To preprosto ne vzdrži. Priča smo izrabljanju hude tragedije za lastne interese in politične igrice. To je nivo komunikacije in obtoževanja, ki temelji na laži, na zavajanju ljudi in na omadeževanju imena Nike Kovač in Inštututa 8. marec. Mislili smo že, da nižje ne morejo,« je dodala Tomšičeva.

Okoljskemu pravniku iz Pravno informacijskega centra (PIC) Aljoši Petku se strokovno sicer zdi absurdno zavračati mnenja anonimnežev na socialnih omrežjih, a ker so ta po njegovem mnenju postala res pritlehna in agresivna ter izkoriščajo stisko ljudi in temeljijo na transparentnih lažeh, se je za to vseeno odločil.

Preberite še: Požar na Krasu: gasilci z vodo zalivajo robove ceste, gašenje iz zraka oteženo, veter naj bi se proti večeru umiril

Kot je pojasnil, z referendumom zavrnjen 69. člen zakona o vodah pomeni, da zakon ostaja enak kot že dolgo in je kot tak državni in lokalni politiki vedno omogočal, da zagotovi preskrbo s čisto pitno bodo. »V prvem odstavku člena je kristalno jasno zapisano, da je na vodnih in priobalnih zemljiščih dopustno graditi objekte javne komunalne infrastrukture,« je dejal.

Tudi Miha Stegel iz civilne iniciative Danes je izpostavil, da se v vsakdanjem življenju še vedno premalo zavedamo, kakšno bogastvo imamo z vodo v naši državi. To se kaže tudi v tem, kako skrbimo za njen dostop in kako jo porabljamo.

»Samo polovica pitne vode se porabi za gospodinjstvo, skoraj 30 odstotkov pa predstavlja izgube. In država je tu tista, ki mora s sistemskimi ukrepi poskrbeti za oboje - racionalno porabo pitne vode in za njeno dostopnost za vse ljudi,« je dejal Stegel. Po njegovih besedah ji zakon tega ne preprečuje, pač pa ji to celo nalaga.